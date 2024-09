Treno regionale finisce contro un container. Sei feriti e ritardi fino a novanta minuti

Incidente ferroviario ieri mattina a Milano, dove il regionale 2411 proveniente da Domodossola e diretto a Milano Centrale ha impattato contro il container di un treno merci che era appena stato urtato da un altro cargo, successivamente deragliato. Il bilancio è di 6 feriti tra cui il macchinista, ma nessuno è grave. Sul convoglio viaggiavano in tutto 133 passeggeri. Uno dei due treni merci coinvolti si trovava fermo a uno svincolo, con la coda che fuoriusciva dal binario e invadeva quello alla sua destra. L’altro cargo in arrivo in quel momento avrebbe dovuto trovarsi davanti un semaforo rosso e dunque arrestare la corsa. Non si escludono problemi elettrici legati ai sensori del semaforo. La Procura aprirà un fascicolo per disastro ferroviario colposo. La circolazione ferroviaria nel nodo di Milano è stata rallentata con ritardi fino a 90 minuti.