Treno deraglia in Germania. Tre le vittime fra le lamiere

Treno regionale deraglia, almeno tre morti e 34 feriti, tre dei quali gravi, nel sud della Germania. Il gravissimo incidente è avvenuto sulla tratta fra Sigmaringen e Ulm, nel Baden-Wurttemberg, al confine con la Baviera. Erano circa le 18.10 quando il treno – un espresso regionale della Deutsche Bahn con circa 100 persone a bordo, è deragliato in un tratto a binario unico nel quale la ferrovia attraversa una stretta valle boscosa nei pressi della località di Zwiefaltendorf. Il treno si è ccartocciato su se stesso, con diversi vagoni che si sono schiacciati e ribaltati. In quel momento, secondo testimoni, nell’area era in corso un forte temporale.

I soccorritori hanno dovuto percorrere una lunga distanza per raggiungere il luogo dell’incidente. Sul posto sono arrivati in forze i vigili del fuoco che si sono messi subito al lavoro per recuperare le persone intrappolate fra le lamiere. I feriti sono stati trasportati in elicottero. Ne sono intervenuti sei.

I responsabili della polizia ieri sera hanno dichiarato che le cause dell’incidente erano ancora da chiarire. Nelle foto si vedono degli alberi caduti e alcune mostrano chiaramente del terreno franato, ma ieri sera non era chiaro se questa fosse stata le causa del deragliamento o siano le conseguenze dell’incidente.

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ieri sera è intervenuto con un post sul social X: "L’incidente ferroviario nel distretto di Biberach mi sconvolge. Sono in stretto contatto con il Ministro dell’Interno e il Ministro dei Trasporti e ho chiesto loro di supportare i soccorsi con tutti i mezzi a loro disposizione. Piangiamo le vittime. Esprimo le mie condoglianze alle loro famiglie".