L’agosto nero di Trenitalia e Italo: ritardi fino a 2 ore. Le linee interessate dai lavori e le date

Milano, 31 luglio 2024 – Estate di grossi disagi per chi prende il treno. Nelle ultime settimane sono stati numerosi i problemi incontrati dai viaggiatori, che hanno patito le conseguenze di ritardi e cancellazioni, per le cause più varie: incendi, guasti, cantieri. Ad agosto la situazione non migliorerà, a causa dei lavori di potenziamento strutturale previsti sulla rete dell’Alta Velocità. Sia Trenitalia che Italo hanno infatti riprogrammato gli orari di alcune corse allungando i tempi di percorrenza, anche di due ore. Ecco le linee coinvolte. Saranno previste interruzioni anche sui valichi alpini, che si ripercuoteranno soprattutto sull'offerta dei collegamenti transfrontalieri.

Torino-Milano-Venezia

Trrenitalia comunica che da oggi al 20 agosto la circolazione sarà sospesa tra Verona Porta Nuova e Vicenza. Inevitabili le ripercussioni sulla linea dell’Av Torino-Milano-Venezia. Le Frecce ma anche gli Eurocity e gli Euronight “sono deviati tra Verona e Padova via Bologna con un aumento dei tempi di percorrenza fino a 120 minuti”. Anche i treni Regionali subiranno "variazioni e limitazioni”. Italo aggiunge che "dal 21 al 26 agosto 2024, il Gestore Infrastruttura ha disposto la ripresa della circolazione tra Vicenza e Verona con riduzione di velocità nel tratto interessato”. In questi giorni tutti i treni potranno subire ritardi "fino a 25 minuti”.

Milano-Bologna e Firenze-Roma

Ma non è finita qui. I lavori interessano anche le linee Milano-Bologna e la Direttissima Roma-Firenze che saranno interrotte dal 12 agosto. “Dal 19 al 23 agosto la circolazione sulla linea Milano-Bologna riprende con limitazioni di velocità, mentre la linea Firenze-Roma rimane interrotta – scrive Italo nella sua sezione ‘Italoinforma’ –. Nei giorni 24 e 25 agosto la circolazione riprende anche sulla linea Firenze-Roma con limitazioni di velocità”. Il sito Trenitalia riporta le modifiche alla circolazione nella sezione Infomobilità. I sistemi di vendita di entrambe le aziende sono aggiornati.

Milano-Genova

Secondo quanto riporta Italo, lavori del gestore di rete RfI sono previsti anche sulla linea Milano-Genova il 2 e 3 agosto.

Codacons: “Lavori nel momento peggiore”

"Le modifiche alla circolazione dei treni peseranno sugli spostamenti estivi degli italiani – commenta il Codacons – i lavori di potenziamento infrastrutturale arrivano nel momento peggiore”. L’associazione consumatori “apprezza gli sforzi della società per garantire i diritti di passeggeri e limitare i disagi agli utenti” ma sottolinea che i lavori “si aggiungono ai tanti problemi tecnici registrati già a luglio sulla linea ferroviaria, con ben 74 casi di rallentamenti o sospensioni della circolazione non causati da maltempo, incendi, caduta alberi o altre cause di forza maggiore monitorati dal Codacons solo nel periodo compreso tra il 16 e il 25 luglio (...). Chiediamo alla società di attivarsi con ogni mezzo possibile per evitare nelle prossime settimane guasti e problemi alla rete che peggiorino la situazione ferroviaria”.