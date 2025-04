Treni, disagi nell’Alta velocità Milano-Bologna: stop tra Fidenza e Piacenza. Ritardi e percorsi alternativi

Roma, 5 aprile 2025 - Ancora problemi nella circolazione ferroviaria italiana. Ennesimo stop sulla linea dell'Alta velocità Milano-Bologna: dalle ore 9:10 la circolazione ferroviaria è sospesa tra Fidenza e Piacenza. Tecnici delle Rfi sono al lavoro per risolvere un problema tecnico di un treno, fermo sulla linea in direzione Bologna.

Rfi ha fatto sapere che per gli altri treni sono previsti percorsi alternativi con ritardi fino a 60 minuti.

Intanto dalle 10:20 sta ripartendo la circolazione sulla Roma-Firenze, dopo accertamenti sulla linea tra Gallese e Capena, nel Lazio. Di conseguenza i treni hanno registrato rallentamenti fino a 60 minuti.

Problemi anche sulla linea Roma-Grosseto dove la circolazione è sospesa tra Civitavecchia e S.Marinella a causa di un investimento.

Sempre per un investimento, intorno alle sei del mattino, aveva bloccato la circolazione ferroviaria sulla linea Bari-Lecce, nel tratto compreso tra Monopoli e Fasano. Ripresa alle 11:20, ma si registrano ritardi e cancellazioni.

Sul sito di Trenitalia si legge: "Alta velocità, Intercity e Regionali che possono registrare ritardi o subire cancellazioni", con l'assicurazione del l'attivazione di corse con bus. La circolazione è ripresa su un binario e tre Frecciarossa e un Intercity hanno accumulato ritardi: il Lecce-Milano delle 5.55, del Lecce-Venezia Santa Lucia delle 7 e del Lecce-Milano centrale delle 8 e dell'Intercity Torino Porta nuova-Lecce delle 20.50 di ieri. Invece "L'Intercity Lecce-Bologna centrale delle 6.23 è instradato sul percorso alternativo tra Brindisi e Bari via Gioia del Colle, e non si ferma a Ostuni, Fasano e Monopoli i passeggeri da e per Ostuni, Fasano e Monopoli possono utilizzare i primi treni utili a cura del personale di assistenza clienti di Trenitalia". Stessa cosa per l'Intercity Lecce-Bolzano della 8.20 che viaggia "sul percorso alternativo tra Brindisi e Bari via Gioia del Colle e che non si ferma a Ostuni, Fasano e Monopoli".