Caos treni oggi per un guasto sull’Alta Velocità Napoli-Roma, ritardi di oltre un’ora e fermate soppresse

Roma, 22 febbraio 2024 – Problemi per chi viaggia sui treni dell’Alta Velocità, soprattutto in direzione Nord. A causa di un non meglio precisato guasto a Labico, registrato intorno alle 5 di questa mattina, Ferrovie dello Stato comunica che la circolazione è fortemente rallentata. Mentre i tecnici sono ancora a lavoro, i treni vengono instradati su percorsi alternativi da Napoli a Roma via Formia o via Cassino. Così il tempo di percorrenza sale dalla consueta ora ai 120 minuti. La conseguenza è che anche i treni Regionali possono subire ritardi anche di 30 minuti.

Maxi ritardi

Alle 7.30 Trenitalia comunicava la lista dei treni Frecciarossa con un ritardo superiore ai 60 minuti.

• FR 9606 Napoli Centrale (5:09) - Milano Centrale (9:24)

• FR 9612 Battipaglia (5:12) - Torino Porta Nuova (12:10)

• FR 9608 Salerno (5:16) - Milano Centrale (10:00)

• FR 8334 Napoli Centrale (5:45) - Fiumicino Aeroporto (7:52)

• FA 8300 Benevento (5:54) - Roma Termini (7:45)

• FR 9516 Salerno (5:50) - Torino Porta Nuova (13:00)

• FR 9406 Napoli Centrale (6:09) - Venezia Santa Lucia (11:34)

• FR 9616 Napoli Centrale (6:55) - Milano Centrale (11:35)

• FA 8333 Roma Termini (7:30) - Reggio Calabria Centrale (12:50)

Fermate soppresse

Saltate le fermate. Il treno FR 9606 Napoli Centrale (5:09) - Milano Centrale (9:24) non ha sostato a Napoli Afragola. Il treno FR 9304 Napoli Centrale (5:23) - Torino Porta Nuova (12:20) non si è fermato a Roma Termini. I passeggeri diretti a Termini sono dovuti scendere a Roma Tiburtina per poi prendere un primo collegamento utile.

Il treno FR 8334 Napoli Centrale (5:45) - Fiumicino Aeroporto (7:52) ha terminato la corsa a Roma Termini.

Il treno FR 9501 Roma Termini (7:00) - Napoli Centrale (8:12) non si è fermato a Napoli Afragola.

Trenitalia suggerisce di cercare le informazioni sul proprio treno qui.