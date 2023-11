Tregua precaria. Hamas fa muro. Ostaggi liberati solo in extremis

Alla fine lo scambio è stato confermato. Dopo cinque ore di incertezza e di angoscia si sblocca i rilascio del secondo gruppo di 13 ostaggi israeliani e 7 stranieri a Gaza, anche se in ritardo sull’orario previsto, le 17 di ieri ora di Israele. Secondo il quotidiano on line Times of Israel il braccio militare di Hamas, le Brigate Ezzeddin al Qassam, avevano bloccato la consegna alla Croce Rossa dei rapiti il 7 ottobre nel sud di Israele "fino a quando l’occupazione – recita un comunicato – non rispetterà i termini dell’accordo relativo all’ingresso dei camion degli aiuti nel nord della Striscia di Gaza e a causa del mancato rispetto delle regole concordate per il rilascio dei prigionieri". Stando a quanto riportato dal sito Walla, Hamas avrebbe voluto che le porte delle carceri israeliane si aprissero prima di tutto per i reclusi da più tempo e Israele non avrebbe rispettato questo criterio. La denuncia è stata condivisa da Taher al Nono, consigliere del leader politico del Movimento di Resistenza Islamica Ismail Haniyeh. Da qui l’intoppo. Il governo israeliano, le forze armate e i servizi di sicurezza avevano concordato che il termine ultimo per il rilascio del secondo scaglione di ostaggi fosse la mezzanotte di ieri. E il Qatar aveva ribadito che otto bambini e cinque donne israeliani sarebbero stati presto rilasciati assieme a sette cittadini stranieri. E alla fine è andata così.

Il ministro della Difesa israeliano Yoav Gallant ha visitato per la prima volta le truppe nella Striscia di Gaza. I militari, ha spiegato, resteranno finché tutti i rapiti non saranno restituiti. Ciò significa che, se vorranno continuare a discutere del prossimo accordo, questo avverrà "mentre cadranno le bombe e le forze combatteranno". Il quotidiano israeliano Haaretz pubblica la notizia che una sottufficiale esperta dell’Unità 8200 più di un anno prima del 7 ottobre ha provato inutilmente ad avvertire i suoi superiori del massacro in preparazione con segnalazioni coerenti anche con i numerosi avvertimenti lanciati dalle donne osservatrici della Divisione di Gaza.

Secondo Gerusalemme duecento camion di cibo, acqua, attrezzature per rifugi e forniture mediche sono entrati nella Striscia di Gaza. A questi si sono aggiunti quattro camion di diesel e quattro di carburante per cucinare arrivati a destinazione dall’Egitto attraverso il valico di Rafah.

Intanto in Israele i familiari riabbracciano gli ex ostaggi tornati a casa. "Sono determinato a far risorgere la mia famiglia dal trauma e dal terribile lutto che abbiamo attraversato, per il futuro delle mie bambine e per quello di Doron". Sono queste le prime parole di Yoni Asher. Dopo 49 giorni, ha potuto riabbracciare la moglie Doron, 34 anni, cittadina tedesca, e le figlie Raz e Aviv, rispettivamente quattro e due anni. Il 7 ottobre erano tutti nel il kibbutz Nir-Oz per visitare la nonna. L’anziana è stata uccisa dai miliziani di Hamas. "La mia famiglia, Doron, Raz e Aviv sono tornate a casa da me. Mi aspettano ancora giorni complessi. È permesso provare gioia ed è anche permesso versare una lacrima. Ma non festeggerò finché l’ultimo degli ostaggi non tornerà a casa", assicura Asher.

Ohad Munder, il bimbo, che ha compiuto 9 anni mentre era prigioniero, rilasciato insieme alla madre Keren 55 anni, e alla nonna Ruthi, 78 anni, è corso nelle braccia del padre. Emily Alony di 5 anni, in quelle della alla nonna, dopo essere stata liberata ieri insieme alla madre Danielle. Nella Striscia restano la zia Sharon Alony Cunio, suo marito David e le loro gemelline di tre anni, Yuli ed Emma.