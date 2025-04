Tredicenne ferito da colpo di pistola. Scoperto in camera dal padre

Ferito da un colpo di pistola alla testa: un tredicenne di Roma è stato trasportato in condizioni gravissime, sabato sera, all’ospedale San Camillo.

Ma che cosa è successo? Gli investigatori sono al lavoro per ricostruire la dinamica dei fatti. Secondo quanto trapela da ambienti investigativi, il tredicenne era in casa con il padre, che si trovava però in un’altra stanza. L’uomo ha scoperto il corpo del figlio, adagiato per terra, nella camera da letto.

La pistola, da quanto è stato accertato, appartiene al fratello del tredicenne ed è detenuta regolarmente. Il ragazzino potrebbe essersi ferito mentre maneggiava l’arma? A questa domanda dovranno rispondere le indagini. Gli investigatori della Squadra mobile e del commissariato San Paolo in queste ore stanno raccogliendo tutti gli elementi utili, con la riservatezza e la delicatezza dovuta a un episodio di cronaca che vede come protagonista un minorenne. Sequestrata la pistola e anche il telefonino del 13enne, alla ricerca di elementi utili che possano spiegare quanto è successo.

Il ragazzo resta grave, ricoverato al San Camillo in prognosi riservata. L’allarme è scattato sabato vero le 23, quando gli agenti del commissariato San Paolo sono stati allertati dai colleghi del posto di polizia in servizio all’ospedale.