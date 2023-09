Tredicenne falciato. Il pirata guidava un’auto a noleggio. Ed era senza patente

Senza patente e forse recidivo in materia. Però – chissà come – orgogliosamente al volante di un’auto a noleggio guidata a tutta velocità. Rischia l’arresto il 20enne romeno (denunciato per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga) che alle due di notte di domenica, al volante di una Golf 300 bianca, ha travolto e ucciso un 13enne egiziano sulla Casilina. Ancora non comunicati gli esiti di alcol test e drug test che potrebbero peggiorare ulteriormente la posizione del pirata stradale, poi costituitosi alla stazione Carabinieri di Frascati. Sull’auto, secondo i testimoni, c’era un’altra persona, egualmente responsabile di omissione di soccorso e fuga. L’invito è a presentarsi a una stazione dell’Arma o della Polizia di Roma Capitale.

La dinamica dell’incidente raccontata dai familiari della vittima è lineare quanto terribile. All’altezza di borgata Finocchio, il piccolo Mohammed era pronto ad attraversare la strada con il padre e altri parenti, dopo aver partecipato all’inaugurazione della pizzeria dello zio, quando l’auto a noleggio, sopraggiungendo a forte velocità, lo ha letteralmente falciato via, a pochi metri di distanza dalle strisce pedonali puntualmente ignorate. Mohammed è stato trascinato sul cofano per 30 metri. Poi schiacciato. Inutili i soccorsi. "Quell’auto è arrivata come un missile, ho visto mio figlio volare in aria", racconta in lacrime il padre Sharif.

Sono in corso accertamenti sulla Golf rintracciata dalla Polizia di Roma Capitale tra Colonna e Zagarolo. Secondo Repubblica.it da un frammento della targa l’auto risulterebbe noleggiata da una società di matrice estera nominativamente collegata all’influencer Algero Corretini. Condannato a quattro anni in primo grado per percosse alla fidanzata, Corretini è in arte 1727 Wrldstar: in pratica il nome dell’autonoleggio, sponsorizzato secondo il Messaggero.it proprio da Corretini, 850mila follower su Instagram e una lunga storia di spacconate automobilistiche. La più celebre, vista da due milioni di utenti su Tik Tok, è del maggio 2020. Nel video, al termine di un’improbabile lezione di guida con tariffario sbandierato in diretta, il protagonista finisce la corsa della sua supercar contro un muro della Magliana: "Ho sfonnato tutto, fratelli’, ho preso il muro". Ora gli inquirenti vogliono capire se la società avesse le carte in regola per noleggiare in Italia e come sia stato possibile che al volante di quella Golf ci fosse un 20enne senza licenza di guida.

g. ros.