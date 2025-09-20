Tre morti al giorno. I sindacati: ora misure vere: "Serve la procura speciale"

MARCIANISE (Caserta)

I freddi numeri direbbero che non c’è niente di nuovo. Che la tragedia di Marcianise è solo un piccolo pezzo di una tragedia molto più ampia. Nel 2024 gli incidenti mortali sul lavoro sono stati 805 più di due al giorno. Quasi tre al giorno nei primi sei mesi del 2025, secondo l’Inail. Una strage che leggi, norme e campagne non sembrano essere in grado di fermare.

A chiedere un cambio di passo è il segretario generale della Uil Campania, Giovanni Sgambati, che chiede "misure ed azioni più dure ed efficaci" per garantire una reale inversione di tendenza. Sgambati insiste su due proposte portate avanti da tempo dalla Uil nazionale: "Noi continueremo a insistere su due cose di fondo e che abbiamo portato avanti in questi anni: il riconoscimento dell’omicidio colposo sul lavoro e la necessità di istruire una procura speciale, perché poi molto spesso la giustizia non rende alle famiglie delle vittime un risultato soddisfacente".

La Cgil Campania esprime in una nota un cordoglio profondo alle famiglie delle vittime e vicinanza ai feriti e ai lavoratori coinvolti. Il sindacato evidenzia come questa sia "un’altra tragedia intollerabile, di proporzioni enormi, che colpisce il mondo del lavoro nel nostro territorio". La Cgil definisce queste morti bianche non come fatalità, ma come il risultato del fallimento di un sistema imprenditoriale che continua a non garantire sicurezza. E chiede nuove misure: "Chiediamo – aggiunge la Cigil - verità immediata su quanto accaduto; più controlli e ispettori; un piano straordinario per fermare questa strage silenziosa".

Sgomento viene manifestato anche da Agostino Santillo, parlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente della Commissione Ambiente alla Camera, che richiama l’attenzione sul fatto che il silos esploso era già stato in passato chiuso per irregolarità e miasmi, segno di potenziali criticità mai risolte. Poi invoca "controlli più stringenti e il rigido rispetto delle normative di sicurezza, affinché catastrofi simili non possano più ripetersi". Anche Susanna Camusso, senatrice del Partito Democratico eletta proprio nel collegio Caserta-Marcianise, punta il dito su una "tragedia che si aggiunge a troppe altre, e si continua a temporeggiare invece di investire in tecnologie e strumenti adeguati che possano prevenire gli incidenti e mettere in salvo le lavoratrici e i lavoratori".

Parole pesanti sono state pronunciate anche dal presidente della Provincia di Caserta, Colombiano. "Non possiamo più permettere che il lavoro diventi sinonimo di pericolo e di morte" ha dichiarato, sottolineando come ogni vita spezzata rappresenti una sconfitta per la società e le istituzioni. Ha ribadito la necessità di un impegno concreto, basato su controlli rigorosi, investimenti nella prevenzione e una diffusa responsabilità, assicurando il sostegno della Provincia alle autorità competenti per fare piena luce sulle cause dell’esplosione e per rafforzare la cultura della sicurezza sul territorio.

Nino Femiani