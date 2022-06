Travolto e ucciso da un’auto pirata Studente italiano muore a Parigi

Un’auto nella notte lo ha travolto sfrecciando, per poi lasciare il suo corpo in terra vicino ad una delle piazze più frequentate dalla movida di Parigi. Avrebbe dovuto tornare in Italia nelle prossime settimane Luigi Villamagna, lo studente abruzzese di 23 anni ucciso da un pirata della strada nella capitale francese. L’uomo è tuttora ricercato dalla polizia nazionale d’Oltralpe, che sta passando al vaglio telecamere e interrogando testimoni. Intanto la piccola comunità di Pollutri e l’intera città di Vasto, territori di cui era originario Luigi, sono sotto choc. Luigi, studente modello già laureato in filosofia all’università dell’Aquila, stava studiando ancora per conseguire la magistrale in Scienze storiche e orientalistiche all’Alma Mater di Bologna e l’Erasmus che stava facendo a Parigi alla Panthéon Sorbonne – quasi terminato – sarebbe stata una parentesi di un anno, quasi terminata. Ma la notte tra il 7 e l’8 giugno, mentre era da solo e stava attraversando la strada verso la periferia a nord di Parigi, quell’auto lo ha travolto. L’incidente è avvenuto nel quartiere di Clichy, porta d’entrata parigina, dove nei dintorni c’è la Place Clichy, una delle piazze più frequentate della capitale, a qualsiasi ora. Forse non è morto sul colpo e forse, se fosse stato soccorso in tempo, Luigi avrebbe potuto salvarsi: ipotesi che saranno chiarite dall’autopsia a breve. Nel frattempo i familiari, avvisati dalla Compagnia dei carabinieri di Vasto in contatto con il consolato, distrutti dal dolore sono diretti a Parigi. La polizia nazionale francese del commissariato di Saint Ouen ha scatenato una caccia all’uomo che si spera possa portare presto dei risultati. "Massima vicinanza alla famiglia, siamo a disposizione per qualunque cosa", dice Francesco Menna, sindaco di Vasto, che commenta: "È una perdita grave per noi. Ora mi auguro che si sappia che cosa è successo e ci sia la ...