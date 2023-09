Travolto da un’auto mentre va in bici. Muore a 11 anni

Francesco Lignola, 11 anni, è morto ieri all’ospedale di Ancona per un incidente accaduto a Marzocca, una frazione di Senigallia. L’11enne, in sella alla sua mountain bike, si è scontrato con una Volkswagen Passat, condotta da una cittadina rumena di 41 anni, residente a Marzocca, rimasta ferita nell’impatto. Il ragazzino è rimbalzato sul cofano ed è finito a terra, battendo violentemente il capo. Le sue condizioni sono apparse subito disperate. Francesco è stato intubato e trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale di Torrette, ma la corsa è stata vana. Nell’urto ha riportato traumi al cranio e al torace, aggravati da un’ emorragia per la ferita alla testa.

La dinamica dell’incidente è ora al vaglio degli inquirenti: all’origine potrebbe esserci una mancata precedenza. Il pubblico ministero ha disposto il sequestro dei mezzi. Sotto choc l’intera frazione di Marzocca, che si è stretta al dolore dei familiari.