Travolto da un’auto. Gravissimo un 26enne

L’auto che corre veloce, un botto fortissimo. È in gravissime condizioni all’ospedale Niguarda di Milano un giovane di 26 anni che nella notte è stato investito in via Chiesa Rossa a Milano, la strada che corre parallela al Naviglio Pavese e dalla città porta verso l’hinterland.

Sempre ieri, in serata, un 25enne a Milano è stato investito da un taxi in piazzale Tripoli. la dinamica è ancora da accertare, ma il giovane è stato portato in condizioni gravissime al Niguarda.