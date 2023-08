Travolto da onda anomala Turista italiano 25enne annega a Tenerife

Un’onda arrivata all’improvviso gli è stata fatale mentre faceva il bagno con la fidanzata. Luca Brignone, 25enne di Madonna delle Grazie Cuneo, è annegato a Tenerife (Canarie), dove stava trascorrendo le vacanze. Il cadavere del giovane, dipendente di una ditta di lavorazione di metalli, è stato ritrovato dopo ore di ricerche. La tragedia è avvenuta in un punto dell’isola chiamato Los Gigantes, nel comune di Santiago del Teide, situato nella parte occidentale di Tenerife.

Brignone si trovava assieme alla fidanzata 23enne nei pressi di una piscina naturale. Un piccolo bacino accessibile ai bagnanti e creato grazie a una barriera di cemento costruita proprio per frenare l’impatto delle onde. Un luogo descritto come "tranquillo per farsi un bagno in famiglia", pur con l’avvertenza di "prestare attenzione all’alta marea e alle onde forti". Secondo le prime testimonianze, una di queste avrebbe travolto i due turisti. I soccorritori sono riusciti a mettere in salvo la ragazza, ma per Luca purtroppo non c’è stato niente da fare.