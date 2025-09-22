Travolte sul ciglio della strada. Muoiono due amiche di 21 anni

BRIVIO (Lecco)Giorgia e Milena, 21 anni entrambe. Le classiche due migliori amiche, sempre insieme. All’università, in oratorio, nella consulta comunale. Anche sabato sera, mentre stavano raggiungendo a piedi il lungo Adda lecchese per la festa del paese a Brivio e un 34enne polacco le ha investite e uccise. L’uomo è stato arrestato, perché guidava sotto l’effetto di droga.

Giorgia Cagliani, giocatrice di pallavolo in serie C, e Milena Marangon, che vivevano a Paderno d’Adda, sono morte sul colpo. Con loro c’era pure una terza amica, Chiara Bonfanti, stessa età ma di Robbiate, sopravvissuta all’incidente e ora sotto choc. La festa a cui stavano andando è stata annullata: niente più musica, bancarelle, fuochi artificiali in programma per la giornata domenica. Sono stati proclamati invece due giorni di lutto cittadino. Si è svolta solo la processione con la statua della Madonna portata a spalle, la croce, il gonfalone comunale e lo stendardo parrocchiale, però in un silenzio surreale, per pregare per Giorgia e Milena e i loro genitori.

L’incidente è successo sabato poco dopo le 22, lungo via per Airuno, la provinciale che collega l’ex Statale 36 ad Airuno e la 342 Briantea Como–Bergamo a Brivio. Giorgia, Milena e Chiara, studentesse all’università Bicocca di Milano, hanno parcheggiato l’auto, poi si sono incamminate in fila indiana a bordo strada verso il lungofiume, un chilometro e mezzo e venti minuti di distanza a piedi per partecipare alla festa del paese. Hanno tuttavia percorso solo pochi passi, perché l’autista di un Volkswagen Caddy, dopo aver urtato un automobilista, forse per evitare un altro scontro, è piombato loro addosso. Ha centrato in pieno Giorgia e Milena e sfiorato Chiara.

Immediato l’allarme, imponente il dispiegamento di operatori e mezzi di soccorso: i sanitari dell’eliambulanza di Sondrio, dell’automedica e dell’autoinfermieristica, i volontari della Croce rossa di Olgiate e del Soccorso di Calolzio; i carabinieri della compagnia di Merate; gli agenti della Polizia locale. A illuminare la scena dell’incidente solo la luce fioca di pochi lampioni, i fari delle altre macchine e i lampeggianti blu delle sirene. La strada provinciale è stata chiusa, i corpi di Giorgia e Milena sono stati coperti con un lenzuolo, Chiara è stata trasferita d’urgenza in ospedale a Lecco sebbene incolume perché sotto choc e il 34enne, in Italia solo di passaggio per motivi di lavoro, è stato sottoposto ai primi accertamenti. L’alcoltest è risultato negativo, il narcotest positivo. "Non volevo, non le ho viste", ha raccontato.

Il pm di turno ne ha disposto l’arresto per omicidio stradale aggravato dalla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Adesso è in carcere a Pescarenico. Il suo Caddy è stato sequestrato.

"Siamo vicini ai familiari e agli amici di Giorgia e Milena – sono le parole di Federico Airdoli, sindaco di Brivio -. Una tragedia che tocca le comunità di Paderno d’Adda e Brivio. Ho proclamato due giorni di lutto cittadino". "Piangiamo la scomparsa di Giorgia, nostra amata compagna e giocatrice della serie C – è il messaggio che arriva invece da atleti e dirigenti della Polisportiva Bellanese, la squadra di Giorgia -. Resterà per sempre nei nostri cuori, come atleta e come persona speciale che ha lasciato un segno indelebile". "Buon viaggio", recita infine la scritta sui due bouquet di fiori lasciati per ricordo dove Giorgia e Milena, sono morte. Insieme ancora una volta. L’ultima.