Travolta e uccisa da un’automobile Caccia all’assassino della 41enne di Varese

Svolta nelle indagini per la morte di Giuseppina Caliandro (foto) la donna di 41 anni travolta da un’auto sabato sera davanti al portone di casa nel centro storico di Gemonio, nel Varesotto. C’è un uomo, con un nome e un volto, ricercato per omicidio volontario. E la caccia si estende anche all’estero, perché l’omicida fuggendo per far perdere le proprie tracce potrebbe aver lasciato il territorio italiano, percorrendo i pochi chilometri che separano il paese dalla Svizzera. Caduta dunque definitivamente l’ipotesi di un pirata della strada. Poche ore dopo la tragedia prendeva già corpo a Gemonio il sospetto che la quarantunenne fosse stata travolta volontariamente da chi era alla guida dell’auto. Erano le parole di alcuni testimoni, a poca distanza dal luogo dell’investimento, che avevano visto la scena e che avevano fornito testimonianze chiare ai carabinieri.

Rosella Formenti