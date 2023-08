Travolse Davide Rebellin Si consegna il camionista

Alla fine si è consegnato personalmente alle autorità italiane, senza che fosse completata l’esecuzione della procedura di estradizione, il camionista tedesco che il 30 novembre scorso uccise il campione di ciclismo Davide Rebellin, travolgendolo con il proprio Tir in una rotatoria a Montebello Vicentino. I carabinieri del Nucleo Investigativo di Vicenza, proveniente dalla Germania, hanno preso ieri in consegna al valico del Brennero Wolfgang Rieke, nei cui confronti il gip di Vicenza aveva emesso un ordine di custodia cautelare in carcere per il reato di omicidio stradale e omissione di soccorso. Nei suoi confronti era in corso di svolgimento presso la magistratura tedesca il procedimento per l’esecuzione del mandato di arresto europeo, emesso su richiesta della procura vicentina. In accordo con la magistratura italiana, i militari dell’Arma e i difensori, invece, il camionista si è spontaneamente presentato, e dopo le procedura di riconoscimento sarà trasferito alla Casa circondariale di Vicenza. Wolfgang Rieke, 62 anni, autotrasportatore di Recke, un paesino del nord della Germania, era stato arrestato il 17 giugno scorso nel proprio Paese.