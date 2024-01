Trattativa sugli ostaggi. Hamas: Israele si ritiri. Il governo Netanyahu si divide sulla tregua

ROMA

Accordo vicino, anzi no. Corre sul filo la vicenda della tregua in cambio della liberazione dei 136 ostaggi israeliani nelle mani dei terroristi. Secondo la tv israeliana Channel 11 "l’accordo sarà finalizzato la prossima settimana". La proposta – secondo quanto riferito da un alto esponente di Hamas alla Reuters – comprenderebbe tre fasi: la prima prevede il rilascio dei civili tra cui donne, bambini, anziani e malati; la seconda vedrà la liberazione dei soldati mentre nella terza avverrà la restituzione dei corpi. Durante le tre fasi ci sarà una tregua con lo stop delle operazioni di entrambe le parti. Il numero di detenuti palestinesi che verranno rilasciati da Israele non è stato invece ancora definito.

Fonti arabe e anche americane ammettono che ci sono progressi. Il consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Jake Sullivan, ha incontrato ieri il premier del Qatar e sabato il segretario di Stato americano Antony Blinken sarà di nuovo in Israele. "Un nuovo accordo sul rilascio degli ostaggi è più vicino che mai, ma non imminente" ha dichiarato il portavoce del Consiglio di Sicurezza nazionale della Casa Bianca, John Kirby, in un’intervista a Channel 12. Sottolineando che "c’è ancora molto lavoro diplomatico da fare". "Siamo più vicini di quanto lo siamo mai stati – ha aggiunto – ma l’intesa non è imminente, pur se siamo cautamente ottimisti". "Hamas ha ricevuto una proposta di tregua nella Striscia di Gaza e darà una risposta dopo averla esaminata" ha dichiarato il presidente dell’ufficio politico del movimento integralista palestinese, Ismail Haniyeh.

Da parte sua Netanyahu frena. "Non rimuoveremo le forze israeliane dalla Striscia di Gaza e non rilasceremo migliaia di terroristi" ha detto il premier israeliano parlando ieri agli studenti dell’accademia pre-militare Bnei David a Eli. "Niente di tutto questo succederà. Che cosa succederà? La vittoria assoluta", ha aggiunto il premier, dopo che sono emerse le notizie che indicano che Israele avrebbe accettato in un incontro domenica a Parigi con Usa, Qatar ed Egitto una piano di massima. Le dichiarazioni arrivano dopo che l’ufficio del premier ha diffuso lunedì una dichiarazione in cui non negava di aver accettato l’accordo di massima, ma sottolineava che "le notizie sull’accordo sono incorrette e comprendono condizioni non accettabili da Israele". La notizia di un accordo rischia comunque di destabilizzare il quadro politico israeliano.

Itamar Ben-Gvir, il ministro israeliano per la Sicurezza e leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit, ha minacciato di far cadere il governo se il premier Benjamin Netanyahu "farà un accordo sconsiderato con Hamas per la liberazione degli ostaggi". "Un accordo sconsiderato è uguale fine del governo" ha promesso. Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha di contro replicato che Yesh Atid, il suo partito laico e centrista, fornirà invece al governo "una rete di sicurezza" nell’ambito di qualsiasi accordo che riporti a casa i 136 ostaggi ancora nelle mani di Hamas. "Negli ultimi 116 giorni – ha detto – ho incontrato decine di famiglie di rapiti. Gliel’ho promesso e ripeto la mia promessa: daremo al governo una rete di sicurezza per qualsiasi accordo che restituisca i rapiti alle loro case e alle loro famiglie. Questo é il nostro impegno nei confronti degli ostaggi e delle loro famiglie".

Alessandro Farruggia