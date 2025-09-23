Trasporti nel mirino. I cortei fermano i porti: "Stop ai container di armi"

di Giulia Prosperetti

ROMA

"Blocchiamo tutto" avevano detto i portuali del Calp di Genova. E così è stato. Ieri lo sciopero generale proclamato dalle sigle sindacali di base per fermare il genocidio in Palestina e a sostegno della missione della Global Sumud Flotilla, in navigazione verso Gaza, ha fermato l’Italia per un giorno coinvolgendo ferrovie, trasporto pubblico locale, porti, taxi, logistica e fabbriche, scuole e università, ad eccezione del trasporto aereo, con cortei e sit-in tutto il Paese. "Oggi 500mila persone sono scese in piazza in 65 città – ha detto Francesco Staccioli del direttivo Usb – si sono bloccati i principali porti, si è fermato il 90% del trasporto pubblico e il 50% del personale delle ferrovie e questo grazie a quello che è cominciato in questa città. Ma questo è solo l’inizio. Se bloccheranno la flottiglia, siamo pronti di nuovo a bloccare tutto. Oggi si è messo in moto qualcosa, sta a noi dargli gambe e fiato. La lotta è appena iniziata".

IL BLOCCO DEI PORTI

A Genova, Venezia, Trieste e Livorno l’obiettivo delle proteste è stato il porto, rimasto paralizzato per ore. Momenti di tensione a Marghera quando, dopo tre ore davanti al casello del porto commerciale, il corteo di oltre 20mila persone, ha iniziato ad avanzare: la polizia ha aperto gli idranti colpendo al volto alcuni manifestanti, provocando feriti, anche tra chi era già a terra. Da lì il lancio di bottiglie al grido di "fascisti", poi il corteo ha iniziato a indietreggiare lasciando spazio alla lunga fila di centinaia di camion in attesa di accedere al porto. Da Genova, "epicentro di una mobilitazione nazionale", dove 20mila in corteo hanno bloccato i varchi portuali di via Albertazzi e San Benigno, è stato lanciato un appello per un embargo sulle merci da e per Israele. Proprio ieri – fa sapere l’Usb – era previsto l’arrivo al terminal Spinelli della Joanna Borchard, nave dell’agenzia Cosulich, per caricare "container con materiale forse bellico" per Israele. Bloccati il porto di Livorno, con lunghe code al varco Valessini, dove questa sera – ha spiegato Giovanni Ceraolo, Usb Livorno – "è previsto l’arrivo della nave americana Slnc Severn, carica di armi". Scontri tra alcuni manifestati e la polizia, con lanci di sassi a cui le forze dell’ordine hanno risposto con manganellate e lacrimogeni, a Trieste dove 7mila persone hanno bloccato il varco IV del molo VII del porto. L’attività dello scalo è, tuttavia, proseguita in maniera quasi regolare grazie a un altro accesso.

TRAFFICO IN TILT

Sono 100mila, secondo le stime dell’Usb, i manifestati scesi in piazza dei Cinquecento a Roma. Dalla stazione Termini il corteo ha invaso la Tangenziale sfilando tra le macchine al grido di "Intifada". La testa del corteo si è poi diretta verso la Sapienza dove in serata è stata occupata la facoltà di Lettere. Traffico paralizzato anche a Firenze con il blocco del casello di Calenzano sull’A1 e proteste davanti alla sede Leonardo di Campi Bisenzio. A Pisa 4mila i manifestanti hanno, invece, bloccato la Firenze-Pisa-Livorno.

LE FOTO BRUCIATE

Da piazza Graf a Torino all’Università di Napoli Federico II il dissenso ha assunto la stessa violenza simbolica: le foto bruciate della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, accanto al primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu.