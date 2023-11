Trapper in cella scrive al figlio neonato: "Purtroppo non posso vederti. Sei la mia benedizione in questo caos"

"Oggi è il giorno più bello della mia vita ma allo stesso momento il più triste. È nato mio figlio ma non mi è stato permesso di essere presente al momento della sua nascita". Lo scrive il trapper Shiva in una lettera dedicata al figlio appena nato, pubblicata sulle sue pagine Instagram. Andrea Arrigoni, questo il suo nome, 24 anni si trova infatti in carcere dallo scorso 26 ottobre con l’accusa di tentato omicidio, dopo una sparatoria avvenuta davanti alla sua casa discografica a Settimo Milanese. Il Tribunale del Riesame di Milano ha respinto la revoca dell’ordinanza che lo tiene in carcere. "Ho scoperto della tua nascita dai fuochi d’artificio che hanno fatto per te – scrive –, sapendo che oggi è diventato il giorno più importante della mia vita e in mezzo a tutto questo caos tu sei la mia benedizione".