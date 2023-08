Torino, trapianto di cuore ‘revitalizzato’: nuova vita per un sessantenne

Torino, 9 agosto 2023 – Un cuore ‘revitalizzato’ ha dato nuova vita ad un sessantenne. Il trapianto è avvenuto all’ospedale Molinette della Città della Salute di Torino grazie alla nuova tecnica del ‘Dcd’, appunto la revitalizzazione dell’organo dopo la morte del paziente, detta anche a cuore fermo. Si tratta del primo intervento di questo genere in Piemonte e tra i primi in Italia. Il donatore è un giovane del Canavese (Piemonte), ricoverato a metà luglio per un arresto cardiaco al San Giovanni Bosco di Torino per le cure e la stabilizzazione dell’apparato circolatorio tramite l’’Ecmo’: dopo le cure la ripresa degli organi, cuore compreso, ma purtroppo il cervello ne ha risentito in maniera irreversibile. Con i familiari i sanitari hanno condiviso la scelta di sospendere le cure, il ragazzo aveva in passato espresso parere favorevole alla donazione degli organi.

A ricevere il cuore revitalizzato un uomo di 60anni che da anni soffriva di una cardiomiopatia dilatativa terminale e da tempo in attesa di trapianto. Dopo una breve degenza in Terapia intensiva cardiochirurgica, è attualmente nel reparto di degenza della Cardiochirurgia, con un decorso ottimale. Il centro nazionale trapianti ha ufficializzato lo scorso maggio un programma nazionale di donazione chiamato 'Dcd' cuore, che si aggiunge al programma di donazione ‘Dcd’ già in vigore per altri organi come polmoni, fegato e reni. Questo protocollo è il risultato di un gruppo di lavoro formato da tutti i Centri di trapianto di cuore italiani ed è stato coordinato da Massimo Boffini e Marinella Zanierato della Città della Salute di Torino. Gli accertamenti eseguiti confermano un'ottima funzione di tutti gli organi, compreso il cuore, fatto salvo il cervello che è stato danneggiato dal prolungato arresto cardiaco ed i polmoni malandati per l'embolia polmonare. Sotto la guida di Mauro Rinaldi, il trapianto è stato eseguito con successo da Massimo Boffini, coadiuvato dagli anestesisti Marco Ellena e Andrea Costamagna.