Trapani, turista finlandese denuncia stupro: "Violentata da quattro ragazzi"

Trapani, 22 luglio 2022 - Una turista finlandese di 27 anni, in vacanza a Trapani, ha denunciato di essere stata vittima di uno stupro. La ragazza ieri notte, intorno alle 4, avrebbe raccontato quanto accaduto a un'amica che avrebbe chiamato i carabinieri, denunciando la violenza sessuale subìta dall'amica.

I fatti. Secondo quanto ricostruito dalle autorità, la turista finlandese ieri sarebbe stata a cena in compagnia di due amiche in un ristorante della città, dove avrebbe conosciuto quattro ragazzi, tutti turisti in vacanza in Sicilia. Le due compagnie avrebbero proseguito la serata insieme nel ristorante. Dopo la cena, le amiche della vittima del presunto stupro avrebbero poi preferito rientrare nell'appartamento preso in affitto, mentre la giovane avrebbe proseguito la notte con i quattro ragazzi conosciuti al ristorante.

Successivamente, secondo quanto ha raccontato la ragazza ai carabinieri, la 27enne si sarebbe spostata con i quattro ragazzi nel loro residence nel centro storico e lì sarebbe avvenuta la violenza. I militari dell'Arma, dopo avere fatto soccorrere la vittima da un'ambulanza che l'ha trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani, hanno raccolto la testimonianza della violenza sessuale. In corso la verifica del racconto. I carabinieri, grazie ai dettagli forniti dalla ragazza e ai filmati di videosorveglianza, avrebbero individuato il luogo in cui sarebbe avvenuto lo stupro e avrebbero portato in caserma alcune persone che potrebbero essere coinvolte e le stanno interrogando.