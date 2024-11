Trapani, torture e abusi in carcere: 11 poliziotti penitenziari ai domiciliari, 14 sospesi

Trapani, 20 novembre 2024 – Violenze, abusi e torture nel carcere 'Pietro Cerulli' di Trapani. Queste le accuse che hanno portato 11 agenti di polizia penitenziaria agli arresti domiciliari, mentre altri 14 sono stati sospesi dal servizio. In totale sono 46 gli indagati. Tra i reati contestati c’è anche il falso ideologico. A eseguire il provvedimento del gip di Trapani, su richiesta della procura, è stato il Nucleo investigativo regionale della polizia penitenziaria di Palermo, con i reparti territoriali.

Le indagini

Le indagini sono partite nel 2021 in seguito alle denunce di alcuni detenuti per maltrattamenti subiti. Gli episodi sarebbero avvenuti in luoghi senza telecamere; ma dopo le denunce sono state state installate e avrebbero immortalato le violenze degli agenti penitenziari, successivamente identificati anche attraverso ulteriori ricognizioni fotografiche.

Gli inquirenti parlano di "un modus operandi diffuso", consistente "in violenze fisiche e atti vessatori nei confronti di alcuni detenuti", condotte "peraltro reiterate nel corso del tempo e messe in atto in maniera deliberata da un gruppo di agenti penitenziari in servizio presso la casa circondariale di Trapani".