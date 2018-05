Palermo, 31 maggio 2018 - Torna la transumanza in Sicilia. Il percorso lungo le vie dei pastori siciliani, alla scoperta del territorio e di antiche usanze ormai quasi scomparse, dall'1 al 3 giugno, un'iniziativa volta all'ampliamento dell'offerta turistica del territorio messinese coniugando mare e collina, promosso dall'associazione "San Giorgio I Cavalieri" di Gioiosa Marea, e "I Gattopardi di Sicilia".

La transumanza da Gioiosa Marea a Longi, la migrazione stagionale delle greggi e dei pastori che si spostano periodicamente tra le pianure e i pascoli collinari attraverso i comuni di Gioiosa Marea, Montagnareale, Librizzi, San Piero Patti, Raccuja, Floresta, Ucria, Tortorici e Longi in provincia di Messina diventa un modello di turismo sostenibile.

Un ciclo che si ripete da millenni, e che nell'era degli allevamenti intensivi sopravvive in piccole oasi di natura e genuinità. In questi territori, che abbracciano le dorsali di collegamento tra le località marittime e le aree più interne del Parco dei Nebrodi, nasce il progetto "Mare-Monti: per la riscoperta delle antiche tradizioni" che ha preso il via nel 2016.

A rilanciare la transumanza è stato il successo dell'evento sperimentale che due anni fa ha portato alla creazione del video "La Transumanza da Gioiosa Marea a Longi" che documenta il viaggio del pastore nella migrazione dai pascoli della marina alla montagna.

Quest'anno il progetto prevede un trekking a piedi e a cavallo attraverso 11 comuni. L'evento naturalistico, che si svolgerà dall'1 al 3 giugno, attraverso i "tratturi" dei Nebrodi sarà fruibile grazie ai pacchetti turistici di trekking e ippotrekking offerti dalle associazioni partner.

Il progetto è stato presentato lo scorso febbraio al cineteatro comunale "F. Borà" di Gioiosa Marea, alla presenza delle scuole del territorio. E nelle scorse settimane è stato presentato a Parigi, con la candidatura transnazionale della "Transumanza" come Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità Unesco.