Transizione energetica. Servono pragmatismo, fiducia e regole chiare

Venier *

Per anni l’esempio green dell’Europa ha fatto scuola, dando l’impressione di poter orientare ai propri dettami anche il resto del mondo. Poi qualcosa si è inceppato: un concatenamento di crisi, una “policrisi” prima sanitaria, poi geopolitica, ambientale ed economica ha reso tutto più complesso, togliendo spinta a una transizione energetica che il solo mercato fatica a sostenere. E mentre il conflitto fra Israele e Hamas si è già mangiato le cronache di quello russo-ucraino, tuttora in corso, secondo i sondaggi Ue gli europei che credono ancora all’equità della svolta ecologica non arrivano alla metà della popolazione e assistono al ritorno del carbone, il fossile più inquinante, di cui nel 2022 sono state consumate nel mondo – cifra record – 8,3 miliardi di tonnellate.

Come se ne esce? Intanto con un po’ più di fiducia: per fine secolo abbiamo recuperato 1-1,5 gradi sulla temperatura prevista nel 2015 (+3-4 gradi). Non basta, assolutamente, ma non dimentichiamo che nel frattempo abbiamo quadruplicato la capacità di generazione solare e secondo la EIA faremo altrettanto entro il 2030. I Paesi che oggi perseguono il Net Zero, inoltre, sono 101, mentre alla COP di Parigi ce n’era solo uno. Oltre alla fiducia, poi, occorre il pragmatismo. Sulle tecnologie, per esempio, bisogna essere agnostici: bene accelerare sulle rinnovabili, ma per la sua transizione energetica ogni Paese deve implementare – e aggiornare nel corso del tempo - la combinazione di soluzioni più adatta alle proprie caratteristiche, cattura della CO2 inclusa, evitando deindustrializzazioni e crisi sociali.

Le regole ci vogliono, ma devono essere poche, chiare e tempestive, abbandonando cervellotiche soluzioni per cui i sistemi europei non sono ancora maturi. E nel breve, se davvero si vuole frenare il ricorso al carbone, in attesa del pieno sviluppo delle rinnovabili bisogna tenere in equilibrio il mercato del gas (che ha un fattore emissivo inferiore della metà), infrastrutturandolo al punto da farne un corridoio di sicurezza con cui poter riassorbire le prossime crisi lungo il percorso di transizione energetica e su cui far viaggiare le molecole verdi.

In parallelo, infine, bisogna ricucire la trama delle relazioni internazionali, a cominciare da questa COP28, in una prospettiva “inclusiva”, anche verso Paesi e settori più complessi, e l’Italia – nel Mediterraneo – si sta impegnando proprio in questa direzione, anche per conto dell’Europa. Perché il futuro non è un sogno. È un compito.

* Amministratore delegato

di Snam