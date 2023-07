Tragico volo dall’Himalaya Muore scalatrice 20enne Era una promessa azzurra

ORTISEI (Bolzano)

Con uno schianto al suolo dopo un volo di 150 metri lungo le superfici estreme del Ladakh, un luogo racchiuso tra le catene montuose dell’Himalaya. Si è spezzata così la vita di Elisabeth Lardschneider, che aveva solo vent’anni e veniva dalla Val Gardena, era nata a Ortisei. Per lei le montagne non erano un mistero. Una sfida, forse. Sicuramente un sogno. Il sogno di diventare una guida alpina. Aspirava ad entrare nei mitici Catores, una sorta di unità speciale di alpinisti e soccorritori sulle Dolomiti. Tutta la famiglia, i genitori e i tre fratelli, era legata dalla passione per la montagna. Ma la sua, quella di Elisabeth Lardschneider, era più di una passione. Lei era una promessa dell’arrampicata azzurra. Da anni si faceva notare nelle competizioni. Era stata addirittura nominata dalla nazionale giovanile italiana.

"Viaggiare e scalare erano le sue passioni", confermano gli amici. Anche l’estate scorsa, assieme a quattro compagni era salita sulla parete ovest del Pik Odessa, montagna di 4.810 metri nel sud del Kirghizistan, ai confini con il Tagikistan. E in queste settimane stava esplorando, con altri climber, varie zone del Ladakh nel nord dell’India, scegliendo di volta in volta le pareti, alcune delle quali inviolate, ancora da scalare. Territori molto isolati ma con paesaggi dalla bellezza mozzafiato. I compagni di cordata adesso sono comprensibilmente sotto shock, la comunicazione nella zona isolata dell’India settentrionale nelle prime ore dopo l’incidente avveniva solo con messaggi Whatsapp. Sono stati proprio gli amici a riferire che Elisabeth è precipitata per 150 metri ed è morta sul colpo.

Con la nazionale italiana la scalatrice aveva preso parte a diverse manifestazioni giovanili, gareggiando nella disciplina lead. Il Cai, poi, l’aveva coinvolta nel progetto Giovani Alpinisti, che promuove i talenti emergenti dell’arrampicata. "Lo sgomento è grande in paese", ha detto il sindaco di Ortisei Tobia Moroder, per quella ragazza che, a 14 anni, aveva già scalato a passo Gardena il Menhir, il suo primo 8b. Per la comunità dei climber sulle Dolomiti si tratta, purtroppo, del secondo lutto. Martedì all’ospedale di Bolzano è morto Mattia Amort, l’alpinista 27enne che domenica era precipitato per una ventina di metri mentre stava affrontando con la compagna il Catinaccio, in val di Fassa. Due giovani vite spezzate mentre inseguivano la loro passione.

Amalia Apicella