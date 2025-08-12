La tragedia Mattia Debertolis: lo sci di fondo, il dottorato e il trionfo agli italiani di orienteering

Chengdu (Cina), 12 agosto 2025 - Mattia Debertolis non ce l'ha fatta. L'atleta di origini trentine, che nella giornata di lunedì 11 agosto aveva accusato un malore durante la gara middle dei World Games di orienteering in Cina, è morto nella notte all'Ospedale di Chengdu all'età di 29 anni dopo due giorni di agonia. Tra le cause del malore potrebbero esserci le temperature proibitive registrate nella città cinese durante il giorno di gara, arrivate a picchi di 43 gradi. Le ultime ricostruzioni parlano anche di una botta in testa che potrebbe avere peggiorato ulteriormente la situazione. Le condizioni sono state riconosciute come critiche sin dal momento del ricovero in ospedale e il giovane trentino non ha mai ripreso conoscenza.

Chi era Mattia Debertolis

Ingegnere qualificato e atleta di punta della Nazionale italiana di orienteering, con la quale ha partecipato a diversi Campionati e Coppe del Mondo, Debertolis si era stabilito a Stoccolma per conseguire il dottorato di ricerca presso l’Università locale. In ambito sportivo aveva raggiunto il punto più alto della propria carriera nel 2022, anno nel quale si era laureato campione italiano sia sul percorso lungo che nel middle. Talento precoce, aveva praticato la disciplina sin dalla giovane età fino alla prima gioia iridata nel 2017, anno della vittoria sia nella gara sprint che nel percorso lungo under-21 ai Giochi del Mediterraneo. Una passione per la navigazione che lo aveva indirizzato sin dai primi momenti a scegliere l’orienteering rispetto agli altri sport praticati, su tutti calcio e sci di fondo. Una decisione dalla quale era poi iniziata una carriera ad alti livelli che lo aveva portato a gareggiare in rassegne di tutto il mondo.

Il cordoglio

"Mattia ci ha lasciato, assistito fino in fondo dalla madre Erica, dal fratello Nicolò, dal resto della famiglia in Italia con il papa' Fabio e i nonni, dal presidente della sua società Gabriele Viale, da Stefano Raus e dai suoi compagni di squadra Francesco, Anna e Caterina, da Alessio Tenani e Riccardo Scalet, da tutta la governance della Iof e dal Comitato Organizzatore dei World Games, dai medici e dagli infermieri dell'Ospedale di Chengdu, dai rappresentanti del Governo italiano in Cina, dal nostro amore e da quello di chi ti ha conosciuto ovunque nel mondo. Ciao Mattia, faremo tutti del nostro meglio per onorare il tuo ricordo" si legge nel comunicato pubblicato dalla Federazione Italiana Sport Orientamento.