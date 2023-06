Tragedia in una casa nel Kentucky, a sette anni trova una pistola Spara e uccide il fratellino di 5

Nuovo tragico incidente causato dalle armi negli Usa. Questa volta teatro della tragedia è il Kentucky, dove un bambino di 5 anni è stato ucciso da un altro di 7. Secondo i media locali, i due sarebbero fratelli. Stando alle prime indagini, il colpo è partito per caso ma non è chiaro come il bambino più grande sia venuto in possesso della pistola. La polizia è stata allertata dell’incidente avvenuto in una casa della contea di Jackson intorno alle 17.30 locali di lunedì. Quando gli agenti sono entrati nell’abitazione, hanno cercato di salvare il piccolo senza riuscirci. "È una tragedia ogni volta che succede qualcosa del genere. Non ci sono parole per descrivere ciò che sta attraversando questa famiglia", ha commentato l’agente della polizia statale Justin Kearney.