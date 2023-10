Tragedia di Mestre, si staccano pezzi da un altro cavalcavia

Come una scena al rewind, l’inchiesta sul disastro del pullman di Mestre riavvolge ogni giorno all’indietro la storia del viadotto della Vempa, per individuare le eventuali responsabilità sui mancati interventi di consolidamento del cavalcavia. Il Comune, proprietario della struttura da almeno il 2017, ha aperto un cantiere solo un mese fa, nonostante le denunce sul grave stato dell manufatto andassero avanti da anni. Su questo aspetto, parrebbe voler scendere in campo la Procura generale di Venezia. Questo, al netto delle vere cause dell’incidente, sulle quali si attendono risposte, in primis, dall’autopsia sull’autista del bus. E mentre ci si interroga sulla regolarità o meno di quella vecchia barriera d’acciaio, interrotta dal varco di sicurezza, si segnalano altri casi di cavalcavia in pessimo stato a Mestre. A quattro giorni dal disastro, sabato l’allarme è scattato per il cavalca-ferrovia ’Della Giustizia’, uno dei manufatti cittadini più antichi (primo decennio del ’900). Alcuni passanti hanno segnalato la caduta di pezzi di intonaco da una delle arcate.