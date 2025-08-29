Tragedia ad Ancona. Cade dalla barca a vela. Ucciso dall’elica del motore

Un pomeriggio in barca a vela si è trasformato in tragedia per Andrea Bruglia, imprenditore di 62 anni, morto ieri in mare, nel suo mare, davanti al Conero, in un tragico incidente. L’uomo, esperto velista e socio del club Stamura, ha perso la vita cadendo dalla sua imbarcazione Raggio Verde 2, su cui si trovava insieme al figlio Alessandro e ad altre tre persone. La vittima era molto conosciuta ad Ancona, dove abitava in zona Adriatico ed era titolare di una società attiva nel settore delle forniture di dispositivi medici per strutture sanitarie, ma soprattutto era un grande appassionato di barca a vela.

Proprietario di un Grand Soleil di circa 13 metri dotato di tre cabine, era solito organizzare viaggi in mare. Secondo la ricostruzione dell’incidente, durante la navigazione Bruglia è stato improvvisamente colpito dal boma della sua barca ed è caduto in acqua. Nel momento dell’incidente l’imbarcazione procedeva a motore e il velista è stato risucchiato dal vortice dell’elica. L’impatto con quest’ultima gli è stato fatale, causandogli profonde ferite alla testa e alle braccia.

Inutile il coraggioso tentativo del figlio Alessandro che, resosi immediatamente conto del pericolo, si è tuffato nel disperato tentativo di salvare il padre. Una tragedia che ha sconvolto chi conosceva Bruglia come navigatore di grande esperienza. L’uomo solcava i mari da una vita e negli ultimi anni aveva anche lanciato una particolare iniziativa, un progetto di vacanze sostenibili in mare che aveva ideato durante il periodo della pandemia. Subito dopo l’incidente di ieri pomeriggio, l’imbarcazione è stata soccorsa dalla Guardia Costiera e condotta alla banchina 1 del porto dorico, dove erano in attesa due ambulanze della Croce Gialla, una della Croce Rossa e l’automedica del 118. Per Bruglia, però, non c’è stato nulla da fare: è arrivato in porto già privo di vita.

Il figlio Alessandro, sotto choc, è stato trasportato all’ospedale di Torrette. Profondamente colpito dall’accaduto Luigi Lanari, velista anconetano e amico della vittima, che ha trainato l’imbarcazione fino a Marina Dorica. "Ci conoscevamo benissimo, quindici giorni fa eravamo stati in vacanza insieme sulla mia barca – racconta Lanari –. Nel pomeriggio li avevo visti passare al largo del Passetto verso le 17 e li avevo chiamati per salutarli all’arrivo al porto di Marina Dorica. L’incidente dovrebbe essere avvenuto sotto costa, la Guardia Costiera ha avvicinato l’imbarcazione poi è ripartita, abbiamo saputo che la stessa imbarcazione aveva chiesto soccorso, il forte vento di scirocco la stava spingendo verso il largo e verso Falconara. Così siamo usciti per soccorrerli, ma quando siamo arrivati pensavamo a un’avaria meccanica, mai a una tragedia simile".

Bruglia lascia un vuoto incolmabile tra familiari, amici e colleghi che lo ricordano come una persona solare. Navigava dagli anni Ottanta ed era un profondo conoscitore del mare. Quel mare che ieri, purtroppo, gli è stato fatale.

Giuseppe Poli