Tragedia a Porto Cervo. Falciata sulle strisce dal suv. Al volante manager tedesca

PORTO CERVO (Sassari)La Procura di Tempio Pausania ha iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale la manager tedesca Vivian Alexandra Spohr, 51 anni, che alla guida di un Suv Bmw X5 con accanto la figlia ha investito e ucciso sulle strisce pedonali nel primo pomeriggio di martedì Gaia Costa, 24 anni di Tempio, che attraversava l’affollatissima via Aga Khan, diretta al suo lavoro di baby sitter. La donna è già ripartita con la famiglia per la Germania – non aveva obblighi di rimanere, ma il fatto ha suscitato molte proteste - e ha affidato all’avvocato Angelo Merlini la difesa in collaborazione con i legali tedeschi: "Siamo a completa disposizione della magistratura e aspettiamo l’esito delle indagini. Esprimiamo il più grande cordoglio alla famiglia della vittima". I carabinieri hanno sottoposto la Spohr al test alcolemico e a quello tossicologico ed è risultata negativa.

Secondo le riprese di una telecamera stradale, si era fermata per fare attraversare alcuni passanti, ma poi si è messa in movimento non accorgendosi che Gaia si stava sbracciando davanti al mezzo. L’ha investita e poi ha continuato per qualche metro fino a quando un uomo le ha battuto sul finestrino urlandole "guarda quello che hai fatto" dopo di che ha avuto un malore. Il Suv è stato sequestrato. Immediatamente soccorsa, per Gaia non c’è stato nulla da fare nonostante i sanitari del 118 abbiano cercato per una ventina di minuti di rianimarla: le ferite alla testa riportate nell’impatto con l’asfalto erano troppo gravi. Il pm che indaga, Michela Aucone, ha affidato l’incarico per l’autopsia al medico legale Alberto Chignine che la effettuerà mercoledì 16 luglio. I carabinieri continuano le indagini sull’accaduto per capire ad esempio se la Spohr stesse al momento dell’impatto usando il telefonino.

Il padre della vittima, Alfredo, è un sindacalista della Cisl assai noto in tutta la Gallura. Indignazione e sgomento hanno percorso l’isola, il sindaco di Tempio, Gianni Addis, ha annullato tutti gli eventi. Una insegnante dell’Istituto tecnico frequentato da Gaia la ricorda sui social con parole commosse: "Il dolore è forte, ma voglio che la gioia di averti accompagnato nei tuoi studi sia più grande". La famiglia si è affidata all’avvocato Antonello Desini: "È il momento del dolore e del rispetto; i miei assistiti hanno la massima fiducia nell’operato della Procura di Tempio". Vivian Alexandra Spohr è un personaggio importante e influente in Germania. Non è solo la moglie di Carsten Spohr, 59 anni, amministratore delegato di Lufthansa, la principale compagnia aerea tedesca con un fatturato annuo di 37,6 miliardi di euro, e colui il quale ha chiuso il dossier per l’acquisizione di Ita, ma è lei stessa una manager di successo. è infatti la responsabile della Help Alliance di Lufthansa che gestisce i progetti di aiuto per le popolazioni bisognose di numerosi paesi in tutto il mondo. Vivian e Carsten – che ha iniziato la sua carriera come pilota - hanno due figli e un grande amore: la Sardegna, dove hanno una villa.