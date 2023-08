Bollino rosso, le strade a rischio: 11 milioni in auto tra controesodo ed esodo degli ultimi vacanzieri

Roma, 25 agosto 2023 – Ci si prepara al contro esodo. Sarà un fine settimana di code sulle strade italiane tra il rientro dalle ferie e qualche, ultima, partenza estiva.

Saranno 11 milioni gli automobilisti in in viaggio nei prossimi due giorni, soprattutto lungo le strade statali, che si metteranno al volante in questo fine settimana. Le code interesseranno un po’ entrambe le giornate nelle vie che portano alle grandi città, per i rientri al lavoro, e quelle che conducono alle località balneari e di villeggiatura. Un weekend da bollino rosso che per oggi si mantiene giallo. Nelle ore di punta saranno previste anche 500 mila persone in viaggio contemporaneamente nelle ore di punta, che si aggiungono al normale flusso del traffico.

Nel dettaglio

Domani mattina (sabato 26 agosto) sarà una giornata da bollino rosso soprattutto nella mattinata con criticità previste anche per il pomeriggio, specie nelle aree marittime. La serata sarà più tranquilla, da bollino verde. Da domani mattina fino alle 16 sarà vitato per i camion e i mezzi pesanti transitare lungo le autostrade italiane. Domenica sarà, ovviamente, una giornata da bollino rosso con gli ultimi grandi rientri, però amplificati. Perché a questi si sommano quelli di chi rincasa dopo un week-end fuori. Questa è stata, tra l’altro, una delle formule più amate (anche a causa degli aumenti dei prezzi) per concedersi un pausa di relax in questa estate. Il bollino sarà però giallo verso le città turistiche che saranno raggiunte prevalentemente dai pendolari.

Le strade osservate speciali

Dal e per il centro Italia sono la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’ in carreggiata nord con picchi di criticità all’altezza del nodo ‘Pontecagnano – Battipaglia’. La Statale 16 ‘Adriatica’ in direzione nord dalla Puglia fino al Veneto’, la strada Statale 36 ‘Del Lago di Como e dello Spluga’ in Lombardia; la Strada 7 ‘Appia’ tra Campania e Lazio, la Statale 148 ‘Pontina’ e il Grande Raccordo Anulare a Roma’. Verso nord, invece, dalla Barriera Trieste – Lisert è atteso l’ingresso di 28 mila persone di rientro dalle coste di Slovenia e Croazia così come come dai paesi del nord ed est Europa. Altre 13 mila vetture sono stimate da Latisana e dirette a Trieste. Il traffico sarà sostenuto anche lungo l’autostrada A23 ‘Palmanova – Udine’, verso Palmanova e in A28.

Una pausa dai lavori in corso

Sulla strada statale 163 "Amalfitana", nelle giornate di sabato e domenica saranno sospesi i lavori di somma urgenza attualmente in corso da parte del Comune di Maiori per la messa in sicurezza del versante interessato dall'incendio dello scorso 12 agosto, in località Capo D'Orso. Lo rende noto l'Anas, sottolineando in una nota che la statale sarà pertanto regolarmente aperta al traffico, con transito regolato a senso unico alternato, come concordato presso la Prefettura di Napoli.