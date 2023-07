Traffico autostrade 29 e 30 luglio, ecco quando è meglio non partire tra bollino rosso e maltempo

Roma, 28 luglio 2023 – Countdown per le vacanze d’agosto. Milioni di italiani sono pronti a salire in auto in direzione mare e montagna, con le grandi incognite di sempre. Traffico e meteo. Partiamo dalle previsioni per l’autostrada di questo primo esodo estivo, spina nel fianco dei vacanzieri, con le code che rischiano di allungare di ore l’inizio delle agognate ferie. Quando è meglio partire?

Traffico: tre giorni da bollino rosso

La data da evitare assolutamente se si vuole fare una “partenza intelligente” è il 5 agosto, unico giorno da bollino nero. La maggior parte dei viaggiatori (20 milioni) si metteranno in moto infatti nel primo sabato del mese. Anche questo fine settimana, l’ultimo di luglio, si annuncia però problematico, con flussi importanti soprattutto sull’A1 Milano-Napoli e l’A14 Bologna-Taranto. Oggi, domani e domenica (28, 29, 30 luglio) sono giornate classificate con bollino rosso. Ma non tutte le ore sono uguali. Per il 28 luglio le criticità sono previste a partire dal pomeriggio.

Il vantaggio di partire nel weekend c’è, con il divieto di circolazione in autostrada per il camion, che è stato esteso anche al venerdì pomeriggio. Attenzione però, il divieto è in vigore solo in determinate fasce orarie. Dalle 16 alle 20 di venerdì, dalle 8 alle 16 di sabato, e dalle 7 alle 22 di domenica. Viaggiare durante le ore restanti è sconsigliato.

Previsioni meteo: quando non partire

Un occhio alle previsioni del tempo prima di partire non guasta, soprattutto se ci troviamo al Nord. Con le temperature in attenuazione, il vero spauracchio sarà il maltempo. Nella giornata di venerdì 27 luglio sono attesi fenomeni locali su alcuni settori dell’arco alpino, specie su Trentino e Veneto ma anche ad Ovest su Piemonte, Liguria di Levante e alta Toscana. Possibili rovesci e temporali anche sui rilievi di Toscana centromeridionale, Umbria e Marche, ma a carattere isolato.

Più problematica dal punto di vista meteorologico la giornata di sabato 29 luglio quando si prevedono precipitazioni più sostanziose e persistenti. Si parte Alpi e Prealpi con estensione dei fenomeni in pianura, specie in Lombardia, Veneto e Friuli. Scariche di forte intensità con fulmini, grandine e vento forte, sono previste tra il pomeriggio di sabato e le prime ore di domenica 30 luglio. Il maltempo si esaurirà gradualmente durante la giornata.

In sintesi, tenendo conto delle previsioni di traffico e di quelle del meteo, se proprio dovete partire nel weekend il consiglio è quello di farlo venerdì 28 luglio (prima partite e meglio è) mentre le ore pomeridiane e serali di sabato 29 e le prime ore di domenica 30 saranno le più difficili.

Come tenersi informati

Notizie sempre aggiornate vengono fornite dal Cciss (numero gratuito 1518, siti web www.cciss.it e mobile.cciss.it), dalle trasmissioni di Rai-Isoradio, dai notiziari di Onda Verde sulle tre reti Radio-Rai, sul Televideo Rai, nonché sui Pannelli a messaggio variabile presenti lungo gli itinerari autostradali. Per informarsi sulla situazione della rete stradale di competenza Anas è possibile utilizzare l'applicazione 'Vai' o telefonare al numero unico 800.841.148. Informazioni in tempo reale sulla rete autostradale in concessione, sulle condizioni di viabilità e del traffico lungo le varie tratte e altre notizie utili per il viaggio, sono disponibili sui diversi canali attivati da Autostrade per l’Italia e le altre società concessionarie (siti internet, numeri dedicati, app).