Tra le pagine dell’omicidio Yara . Scrittore e cronista a confronto:: "Così abbiamo raccontato il Male"

Il male. Le tragedie che la cronaca propone quasi ogni giorno. Tragedie che scaturiscono dal male e che lì trovano alimento. La vicenda tragicamente emblematica di Yara Gambirasio. La visione del romanziere e quella del cronista. Abbiamo voluto mettere a confronto Giuseppe Genna, autore del nuovo romanzo Yara. Il true crime (edito da Bompiani) e il giornalista Stefano Nazzi che già allo stesso tema ha dedicato il libro “Il volto del male“. Due modi per interpretare una vicenda che ha travalicato i confini della cronaca per toccare la sensibilità di tutti.

Cos’è per voi il male?

Nazzi: "Il male non lo puoi descrivere. Non lo può descrivere il giornalista che deve raccontare i fatti, la cronaca. Raccontare il male significa raccontare le cose che succedono. Il male esiste nel nostro mondo, sta nei fatti, nelle cose che avvengono e nel loro costruirsi e ognuno può attribuirgli le origini che crede. Per il giornalista deve esistere il fatto e basta. È inutile definire ‘agghiacciante’ un omicidio o un assassino ‘gelido e crudele’. Il male è nel riscontro puro delle cose".

Genna: "Da scrittore dico che anzitutto il male sono io, perché non riporto il nudo fatto, ma l’ambiguità in cui i fatti emergono. Io non sono uno scienziato, un magistrato o un cronista. Non faccio storiografia, non faccio cronaca. Io apro il mio romanzo su Yara con una citazione da ‘L’affaire Moro’ di Sciascia. Il delitto Moro è stato un fatto di male? Certo. Ma è stato solo un fatto criminale o qualcosa di più? Ci si può vedere la politica come la teologia. La notte prima di essere rapito, Moro leggeva un libro sulla teologia della Croce".

Quindi quando scende in campo lo scrittore?

Genna: "Quando si supera il primo livello di un fatto, da scrittore intervengo non inventando, ma cercando di fare quello che fa Sciascia con Moro: entro nel fatto con il canone della letteratura, non sono un semplice scrittore, ma un tragediografo".

E il giornalista?

Nazzi: "Lo sforzo del giornalista deve essere quello di mantenere, nella sua narrazione, una linea che lo mantenga sul fatto e non lo faccia discostare. Il giornalista deve stare ai fatti e questo non è facile in un mondo dove i fatti vengono amplificati, soprattutto dai mezzi televisivi". Parliamo di Yara Gambirasio. Nazzi: "Una totale mancanza di umanità, di pietas. Se c’è qualcosa che possa sintetizzare il male è la storia di Yara".

Genna: "È la vicenda di innocenza interrotta più acuta della recente storia italiana. È il primo motivo per cui ho scritto il libro. Il trattamento riservato a Yara e anche alla sua famiglia non poteva che meritare un risarcimento, un risarcimento per così dire poetico. Non è stata solo una tragedia familiare ma nazionale. Per tre mesi c’è stato un assedio aberrante a un paese fino a quel momento ignoto dell’Isola bergamasca. Ho voluto scrivere questo romanzo per Yara e anche per il nostro Paese perché questa tragedia è stata come uno spartiacque: c’è stato un prima di Yara e c’è un dopo Yara. Oltre alla oscenità mediatica, c’è stata l’oscenità scientifica, tutto è CSI, la scienza risolve tutto. Ma qui si parla di persone, di carne, di anime. Da laico quale sono non mi vergogno di usare il termine ‘anima’. C’è di più. Yara è un nome cementificato da un delirio mediatico. Anche questo è terribile. Chi, oggi, chiamerebbe una bambina Yara senza ricordare profondamente Yara Gambirasio? Chi darebbe impunemente a un bambino il nome Alfredino? Questo mi indigna".

Nazzi: "C’è stato un prima e un dopo Yara anche in un altro senso. L’imponenza delle indagini scientifiche ha creato un punto di passaggio. Anche se c’è stato un intreccio con quelle tradizionali, non erano mai state fatte indagini scientifiche così profonde, così estese. Da allora le indagini sono state prevalentemente scientifiche. Ma la domanda è: basta la scienza?".

Un uomo è in carcere, all’ergastolo. Si chiama Massimo Giuseppe Bossetti e non ha mai smesso di proclamarsi innocente.

Nazzi: "Il crimine è stato talmente terribile, talmente socialmente inaccettabile, che l’uomo considerato il responsabile non può che proclamarsi innocente. Ci sono tanti a credergli e noi giornalisti non siamo giudici. Quello che ho trovato inaccettabile è che si sia entrati nella vita privata della moglie. Una cosa indegna. C’è chi viene condannato, ma sua moglie e i suoi figli non hanno responsabilità e vanno tutelati".

Genna: "A me non interessa del colpevole e racconto al minimo del processo. Sto lontano dagli esoterismi genetici del Dna che hanno determinato il procedimento e la condanna. Che ci si divida fra colpevolisti e innocentisti risponde a un nostro modello antropologico. Se usciranno prove nuove, si riaprirà il processo. Ma il dramma è Yara. È lei che va riverita. L’ho voluto dire con il mio libro: questa è stata una tragedia. Non va dimenticata".