Tra i conti e l’Europa. La premier al Pd:: "Il governo tecnico?. Lo vogliono i soliti noti"

È un uno-due pesante quello che tira Giorgia Meloni da Malta verso le opposizioni esplicite e implicite ("i soliti noti", come li chiama) in Italia e verso l’Europa degli ex e nuovi rigidi frugali. Rivolta al Pd (più che ai grillini). E agli ambienti nazionali favorevoli per vocazione agli esecutivi tecnici manda un primo avviso: "La sinistra continui a fare la lista dei ministri del governo tecnico che noi intanto governiamo. Lo vogliono i soliti noti, ma resteranno delusi". Ai partner europei sostenitori dei vincoli di bilancio a tutti i costi fa sapere che l’Italia non è disponibile ad accettare il ritorno alle vecchie regole del Patto di stabilità. Ma, a ben vedere, la risposta più netta ai "soliti noti" arriva dalla stessa photo opportunity del vertice di Malta: quell’immagine che evoca un asse che si sta sempre più consolidando con Ursula von der Leyen (e i popolari tedeschi di Weber) e con Emmanuel Macron. Anche per gli interessi di questi ultimi all’appoggio italiano nel post voto europeo.

Il punto, però, è che l’avviso della premier non arriva per caso. C’è chi osserva che sono giorni che da più parti si evocano scenari da 2011 (con la caduta di Silvio Berlusconi indotta dai mercati e dalle cancellerie europee), e così si rinvia alle reazioni dei mercati, allo spread in rialzo, allo sforamento del deficit, alle valutazioni che arriveranno da Bruxelles e dalle agenzie di rating a breve. E, nello stesso tempo, si ipotizzano scenari che passano dagli incarichi europei affidati a Mario Draghi e a Enrico Letta, si fermano sulla figura del nuovo governatore di Bankitalia Fabio Panetta e arrivano fino alle manovre del correntone di Dario Franceschini dentro il Pd. Per non parlare dell’articolo del Financial Times che ha scritto che "il governo Meloni è l’anello debole nell’Unione europea". O di chi mette nel novero anche la posizione del presidente della Confindustria, Carlo Bonomi, che teme reazioni dei mercati senza tagli alla spesa.

Dunque, torna a circolare lo spettro o la prospettiva del governo tecnico, a seconda dei punti di vista. E da qui all’evocazione dei complotti e delle trame di Palazzo dei Poteri forti nazionali e internazionali il passo è breve. Dal Pd, però, il responsabile economico ribatte: "Invece di chiudersi nel bunker in preda alla paranoia da governo tecnico, farebbero meglio a impiegare il proprio tempo per la manovra di bilancio". E, del resto, il governatore Ignazio Visco sgombra il capo da ipotetici attacchi. "Non c’è speculazione contro l’Italia. C’è un’attenzione sul fatto di tenere i nostri conti il più possibile in ordine".

Ma se questo è il contesto, la reazione della Meloni – spiegano da Palazzo Chigi – non vuol dire che ci crede o che ipotizza un nuovo 2011. Tutt’altro. Il che non toglie che abbia voluto reagire a voci e rumors che rischiavano di logorare il governo e alimentare altre spirali di sfiducia tra gli stessi parlamentari. Da qui l’affondo: "La preoccupazione per lo spread la vedo soprattutto nei desideri di chi come sempre immagina che un governo democraticamente eletto, che fa il suo lavoro, che ha una maggioranza forte e stabilità, debba andare a casa. Mi diverte il dibattito, temo che questa speranza non si trasformerà in realtà". Insomma, "lo spread che lanciate come se fosse la fine del governo Meloni sta adesso a 192 punti, a ottobre scorso 250, durante l’anno precedente al nuovo governo è stato più alto e i titoli non li ho visti. Ma dopo aver letto alcuni titoli gli investitori hanno letto anche i numeri della Nadef".

Dunque, le manovre per il governo tecnico, se ci sono, sono destinate a fallire. "Non vedo questo problema – incalza la Meloni – vedo questa speranza da parte dei soliti noti, mi fa sorridere. Voglio tranquillizzare: il governo sta bene la situazione è complessa l’abbiamo maneggiata con serietà l’anno scorso, e anche quest’anno". Certo è, però, che "non possiamo tornare – chiude – alle regole del precedente Patto di stabilità, sarebbe per le nostre economie molto pesante da affrontare ma dobbiamo anche saper immaginare nuove regole che sostengano le grandi scelte strategiche che ci siamo dati".