Totti: “Vado a Mosca per lavoro, sono un uomo di sport”. E rifiuta il tapiro

Roma, 25 marzo 2025 – Alla fine l’imperatore ha detto sì. Francesco Totti si recherà nella terza Roma, a dispetto delle polemiche legate alla sua partecipazione, prevista per l'8 aprile al Premio internazionale RB, organizzato dal sito russo dedicato alle scommesse Bookmaker Ratings. “Il mio viaggio di lavoro a Mosca, da giorni, suscita infinite polemiche – dice Totti –. Ma io non sono un politico né un diplomatico, sono un uomo di sport che ne promuove i valori in giro per il mondo. L'ho sempre fatto: prima come calciatore e adesso in una nuova veste. Da anni vado in tutti i Paesi in cui mi invitano a parlare di sport e non avrei problemi ad andare a Kiev, per le stesse finalità".

Totti davanti al cartellone che annuncia l'evento di cui sarà protagonista a Mosca

Francesco Totti parla dell'evento in programma in Russia ad aprile e finito al centro di una bufera mediatica, dopo che i media ucraini hanno sollevato dubbi sull’opportunità della visita in un paese aggressore e sull’enorme schermo allestito sulla facciata della "Lukojl Arena" di Mosca dove, in cirillico e data in numeri romani, campeggia il numero dieci giallorosso, campione del mondo con l'Italia nel 2006, e la scritta: "L'imperatore viene nella Terza Roma". Per tradizione, dai tempi degli zar, Mosca è appunto la Terza Roma, dopo la prima e poi Costantinopoli. Ma dopo le polemiche dei giorni scorsi Totti taglia corto: “Detto questo, se mi arrivasse una richiesta da parte di un organo competente per non partecipare all'evento di Mosca non esiterei un momento a fare un passo indietro. Tutto il resto trovo che siano solo ipocrisie e speculazioni di chi vuole trarre visibilità attraverso il mio nome". Fonti vicine a Totti tengono a sottolineare inoltre "come la sua carriera in campo e fuori parli per lui, viste le decine di iniziative negli anni a favore della pace. Sono migliaia, i brand e i viaggiatori che per business ogni giorno hanno rapporti commerciali con la Russia". E stasera Valerio Staffelli nella puntata di Striscia la notizia in onda su Canale tenterà di consegnare il Tapiro d'oro a Totti. "Glielo portiamo perché il suo viaggio in Russia ha suscitato molte polemiche. Che fa, ci va oppure no in Russia? E' vero che Putin tifa Roma?", chiede l'inviato del tg satirico al giocatore giallorosso, che si blinda in auto (parcheggiata sulle strisce pedonali e davanti alla rampa per i disabili) e rifiuta il tapiro. Gladiatore in fuga.