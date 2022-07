Totti e la relazione segreta Ilary lo ha fatto pedinare

La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi si arricchisce di un nuovo capitolo. A scriverlo è ancora il settimanale Chi, che getta nuova benzina sul fuoco dopo aver pubblicato le foto dell’ex capitano della Roma sotto casa di Noemi Bocchi, la donna che gli avrebbe rubato il cuore. Secondo quanto scrive la rivista, Ilary avrebbe scoperto la relazione del marito quando ha saputo che sua figlia più piccola, Isabel, aveva "due nuovi amichetti con i quali giocava il pomeriggio", cioè i figli della designer floreale con la passione per il padel. A questo punto, visto che er Pupone neagava, la presentatrice dell’Isola dei Famosi ha deciso di assoldare un investigatore privato che – scrive sempre Chi – avrebbe fornito la conferma che Totti portava effettivamente "la figlia con sé nel palazzo dove abitava la sua dama bionda. Un modo, anche, per sviare ogni sospetto". Insomma alla pubblicazione delle foto, la showgirl sapeva già tutto. Finora l’ex capitano giallorosso si è trincerato dietro il più assoluto silenzio. Dopo le indiscrezioni che lo volevano già impegnato in una convivenza la sua nuova fiamma, di certo ora Totti si trova nella sua casa di 25 stanze all’Eur assieme al figlio Cristian, che ha ripreso gli allenamenti con gli Under 18 della Roma.