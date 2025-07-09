Totti-Blasi, un polso al sole. I Rolex sono come figli: l’affidamento è congiunto

Come i figli, anzi di più perché i pupi del Pupone sono tre, ma i Rolex quattro. Eh sì, la notizia di ieri è che i famosi orologi su cui litigano, come su tutto il resto, Francesco Totti e Ilary Blasi resteranno in affido condiviso. In pratica, in una cassetta di sicurezza cointestata, nell’improbabile attesa che i contendenti si mettano d’accordo sul loro utilizzo. Almeno non dovranno scannarsi anche su quale scuola scegliere o sulla distribuzione dei week-end come nel caso dei pargoli, ma solo su chi potrà metterseli al polso: più semplice, forse.

Da quell’11 luglio 2022, quando sulla Nazione affranta si abbatté la notizia che Totti e Blasi erano "disgiunti", come dice Verdi per interposto F.M. Piave, è l’ultima puntata di una soap opera che fa impallidire "Un posto al sole" per lunghezza, complessità e inverosimiglianza (e anche noia, aggiungeremmo, ma noi siamo dei cinici: non ci siamo commossi nemmeno per la disgiunzione dei Ferragnez). In particolare, la Settima sezione del Tribunale civile di Roma ha respinto la richiesta di riassegnazione dei Rolex presentata da Blasi, confermando un precedente giudizio dell’ottobre 2023 che le aveva intimato di riconsegnarli dopo che se li era portati a casa. Detto, per inciso, che questi tira e molla infiniti spiegano anche perché la giustizia italiana sia così lenta e così ingolfata, gli esperti scommettono che alla fine probabilmente il giudice assegnerà gli orologi a Totti, che può esibirne i certificati di garanzia e le ricevute di acquisto. Senza contare che i cinturini sono da uomo, quindi appare poco verosimile la tesi di Blasi che fossero dei regali per lei, quando i due condividevano vita e paparazzi.

Fin qui la cronaca giudiziaria, con un affettuoso pensiero per i colleghi che devono districarsi in questo complicatissimo vorticare di carte bollate, peraltro tutt’altro che finito perché è quasi certo che Ilary farà ricorso contro il ricorso, e così via: del resto, la prima caratteristica di ogni telenovela è la sua durata. Certo, colpisce l’affido condiviso, come se si trattasse di figli umani o, per arrivare proprio al massimo dell’affettività, dei gatti di casa. Ma si sa che il pataccone d’oro è uno status symbol dei più rilevanti, specie per chi non ha fatto esattamente della sobrietà la sua cifra di vita. Calciatore e ’sciògirl’, professione misteriosa e onnicomprensiva, quasi come l’altrettanto diffusa "influencer", non sono soltanto una delle coppie classiche della popolarità cheap, ma devono anche esibire la raggiunta prosperità con quella ostentazione che fa molto nouveaux riches e poco veri signori, scusate la parolaccia (che è ovviamente "signori").

Anche se, ammettiamolo, almeno al Pupone va riconosciuta un’autenticità così verace e ruspante, sfrontata e popolaresca che sembra uscita da un sonetto del Belli o da una commedia all’italiana, quasi una risposta romanesca alle sbruffonerie del cumenda settentrionale (e il Rolex, taaac!, me lo pappo io!). Ci sta quindi che il divorzio diventi una battaglia legale a favor di telecamere, sceneggiata meglio di una puntata di "Forum". Avanti quindi con la rissa sui Rolex, nell’attesa che "si ripresenti", come la peperonata, quella sulle famose scarpe e borsette (da pronunciare: borzette) che Ilary accusava l’ex di avergli occultato e per cui aveva chiesto 1.500 euro di danni al giorno. Perché poi, alla fine, sempre lì si torna: ai quattrini. I Rolex "so piezz’ ‘e core", come si direbbe un po’ più a sud, ma poi si scopre che uno dei quattro gioielli è un introvabile Daytona Rainbow, che può valere anche mezzo milione di euro, cifra non disprezzabile nemmeno per questi Paperoni del nulla. Insomma, so’ soldi. Daje!