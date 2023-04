Torturata e uccisa, tre persone arrestate dopo un anno

Marzia Capezzuti (foto), giovane "fragile e vulnerabile", come la descrivono i pm, ha vissuto un vero inferno, culminato in un atroce omicidio. È lo scenario restituito dalle carte dell’inchiesta sulla scomparsa, e l’omicidio, della 29enne milanese: un delitto avvenuto poco più di un anno fa, nel marzo del 2022, nel Salernitano. I carabinieri hanno arrestato ieri Damiano Noschese, la compagna Mariabarbara Vacchiano – sorella dell’ex fidanzato della vittima – e il loro figlio 15enne. Per i magistrati di Salerno, avrebbero ucciso la giovane, occultandone il cadavere in un casolare abbandonato di Montecorvino Pugliano. I due genitori sono accusati anche di tortura, maltrattamenti, sequestro di persona e indebito utilizzo di carte di pagamento. Marzia era arrivata nel Salernitano nel 2017. Aveva trovato ospitalità in casa dei Noschese-Vacchiano poiché legata sentimentalmente al fratello di Mariabarbara. La morte improvvisa del ragazzo avrebbe fatto sorgere un forte astio nei confronti della giovane, ritenuta ingiustamente colpevole.