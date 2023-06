Tortora e la bara del diritto La figlia Gaia: non perdono

di Gabriele Moroni

Milano

C’è una ragazzina di quattordici anni che in una mattinata di giugno di quarant’anni fa esce di casa con lo zainetto di scuola sulle spalle, pronta ad affrontare gli esami di terza media. Ancora non può sapere che poche ore prima un turbine ha travolto la vita di suo padre e si è già allungato su tutta la famiglia. Gaia Tortora, oggi giornalista a La7, è la secondogenita di Enzo.

Gaia, come ricorda quel giorno?

"C’erano gli orali. Emozione, adrenalina, gioia perché la fine della scuola era vicina e si poteva pensare alle vacanze. Sono uscita di casa in un modo e rientrata in un altro. In quello spazio è cambiata la mia vita".

Un padre arrestato con un’accusa pesantissima. In quei giorni è mutato il rapporto con i suoi coetanei? Un bambino, un ragazzino, può anche essere crudele senza volerlo.

"Con i miei amici, con i compagni di scuola non è stato così. Gli amici veri, grandi e piccoli, i miei e quelli della mia famiglia, sono rimasti. Capitava invece che qualche estraneo, incontrandoti in strada, facesse il segno delle manette. È successo anche a me".

I giornalisti.

"Piero Angela, amico da prima, si è precipitato in casa nostra. Biagi, Fini, Bocca, Montanelli, Feltri, per ricordare quelli famosi, hanno cantato fuori dal coro".

E la stampa in generale?

"Male. I grandi giornalisti che ho citato probabilmente non soffrivano di invidia o di altro nei confronti di Enzo Tortora. Gli altri, tanti, hanno fatto i passacarte di una Procura che si è accanita contro mio padre, condendo di livore delle accuse assurde. Una cosa che non posso dimenticare. I giornalisti dovrebbero dare le notizie, non interpretarle".

Cosa lascia un’esperienza simile in una persona che si è appena affacciata alla vita?

"Non riesco a rispondere. Non riesco a parlarne in termini che mi sembrerebbero in ogni caso riduttivi. Una esperienza del genere, incontrata nell’adolescenza, ti segna la vita per sempre. Ti segna la crescita, il modo di pensare, di relazionarti con gli altri, di vedere le cose, ti toglie la ‘leggerezza’. Vedo su di me come tendo a prendere le cose sempre sul serio. Mi ha segnato da piccola e poi ho dovuto crescere".

Cosa ha rappresentato Enzo Tortora?

"Un grande giornalista. Un grande uomo di spettacolo. Una persona colta, riservata, educata, rispettosa di tutti. Un padre".

Un grande padre.

"Un padre".

Ha appena pubblicato un libro, “Testa alta, e avanti. In cerca di giustizia. Storia della mia famiglia”. Perché ha voluto scriverlo?

"Ho pensato che fosse giusto condividere una vicenda, che aveva tanto marcato la vita di una persona, con altri che soffrono in silenzio, che vivono quella che io definisco una discesa all’inferno. La stessa discesa infernale che è toccata a me e alla mia famiglia. Persone che si sono ritrovate nel tritacarne della malagiustizia, di un meccanismo rimasto faticoso e farraginoso che ancora oggi fatica a restituire libertà e dignità a chi ci è incappato".

Nel libro scrive: “Siamo diventati la bara del diritto”. Crede nella giustizia?

"Sì, ci credo. C’è sempre un giudice che alla fine rende giustizia. Il problema vero è quello di avere una giustizia veloce che non impieghi sette, otto anni o anche di più per restituire alle persone la dignità di cui si diceva prima".

C’è una parola che viene usata spesso, anche a sproposito: perdono.

"Non ho perdonato. Non posso perdonare. Per mio padre si è trattato di accanimento giudiziario. Avevano sotto gli occhi prove, evidenze, circostanze chiarissime. Solo da verificare. Non lo hanno fatto".

Osserva Gaia Tortora nel suo libro: "Il dubbio è salutare. È un’occasione di apprendimento, di crescita, di scoperta. In certi casi può anche essere ciò che salva una persona (e la sua famiglia) dalla gogna mediatica o, magari, da mesi di carcere ingiustificato".