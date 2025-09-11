Torrenti in piena, 26 sfollati nel Comasco. Treno bloccato a Lecco da una voragine

COMODetriti e fango scaricati nelle zone abitate dai torrenti in piena, 26 sfollati (nella foto una donna accompagnata dai vigili del fuoco) nei piccoli Comuni comaschi di Torno e Blevio, tra cui alcuni anziani. Transito sulla statale Lariana bloccato per tutta la giornata di ieri, un treno bloccato dai vigili del fuoco a Bulciago, nel Lecchese, a pochi metri da una voragine che si era aperta nei pressi della stazione, in un punto in cui la massicciata era stata erosa dall’acqua. L’ondata di maltempo si è concentrata tra le 2 e le 5 della notte tra martedì e mercoledì, causando pesanti danni in tutta la fascia prealpina lombarda.

A Bergamo, un intero condominio è stato pesantemente danneggiato: una situazione che era già avvenuta, identica, un anno fa, e che si è aggiunta ai tanti sottopassi allagati in tutta la provincia orobica. A Sesto Calende, provincia di Varese, un’auto è rimasta bloccata in un sottopasso allagato, il conducente è stato soccorso e portato in salvo. Ovunque sono stati inondati garage e cantine, numerose le auto rimaste bloccate dall’acqua che aveva invaso le strade. Forti ripercussioni anche sulla linea ferroviaria che collega Como San Giovanni e Chiasso, in Svizzera, tornata alla normalità solo nel primo pomeriggio di ieri.

Paola Pioppi