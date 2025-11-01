Giovedì 30 Ottobre 2025

È già campagna per le Politiche

È già campagna per le Politiche
CronacaTorre del Greco, poliziotto muore in un grave incidente: la volante investita da un Suv. In fuga il conducente
1 nov 2025
REDAZIONE CRONACA
Torre del Greco, poliziotto muore in un grave incidente: la volante investita da un Suv. In fuga il conducente

La vittima è l’agente Aniello Scarpati di 47 anni, grave il compagno. Lo schianto frontale contro un’altra vettura in zona viale Europa. In ospedale anche 4 persone che erano a bordo dell’altra vettura

Una macchina della polizia

Una macchina della polizia

Napoli, 1 novembre 2025 - Terribile incidente verso le 2 di notte a una volante della polizia a Torre del Greco. Aniello Scarpati, un poliziotto di 47 anni Portici in forza al commissariato locale, è morto nello schianto, grave il suo compagno, in pericolo di vita. In fuga il conducente del suv che si è scontrato con la volante. La Questura di Napoli ha fatto sapere che la volante, sulla quale si trovavano, si è scontrata con un'altra auto nella zona di viale Europa.

Il conducente del Suv è fuggito

Gli inquirenti ritengono che il conducente dell'altra vettura abbia perso il controllo del mezzo, BMW X4, che viaggiava sulla corsia opposta a quella della volante, andando a impattare contro l’auto dei poliziotti (In un primo momento si era ipotizzato un inseguimento). Sul Suv, secondo le indagini ancora in corso, ci sarebbero state sei persone, di cui quattro sono finite in ospedale, due sono minori, mentre il conducente della Bmw X4 è fuggito. Al momento su di lui penda l’accusa di omissione di soccorso.

La volante finita in un dirupo

Nel violento impatto la volante è precipitata in un dirupo vicino alla zona della Ferrovie dello Stato. Scarpati, sbalzato fuori dalla vettura, sarebbe morto sul colpo, mentre l'altro poliziotto, che era alla guida, ha riportato diverse fratture ed è stato trasportato in ospedale e sottoposto ad un delicato intervento.

