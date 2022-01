Napoli, 3 gennaio 2022 - Un bambino di 2 anni è morto, intorno alle 22.30 di ieri, domenica 2 gennaio. Annegato in mare, a Torre del Greco (Napoli). Sono le prime, scarne notizie trapelate al momento sul ritrovamento del piccolo senza vita. Sul posto i carabinieri, coordinati dal magistrato della Procura della Repubblica, che stanno approfondendo la vicenda.

La dinamica è ancora tutta da chiarire. Stando ad una prima ricostruzione, il bambino sarebbe stato notato in acqua dopo che alcuni presenti avevano bloccato una donna che minacciava di suicidarsi. Alcuni presenti a questo punto si sarebbero tuffati in acqua per recuperare il piccolo: è stato riportato a riva ma i soccorsi sono stati inutili. Indagini in corso dei Carabinieri per accertare la dinamica.

Per il bambino non c’è stato nulla da fare e i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne la morte. Il tratto di spiaggia è stato sequestrato, così come la salma è a disposizione della magistratura. Si ascoltano la donna e le persone presenti.