Toro scatenato Il ghigno di De Niro patrimonio dell’umanità

di Giovanni

Bogani

Quel sorriso, quel mezzo ghigno sornione, quel sorriso amaro – con una ruga che si forma sulla guancia sinistra – dovrebbe essere patrimonio Unesco. E comunque, è patrimonio dell’umanità, di tutti quelli che amano il cinema. È il ghigno amaro, beffardo, luciferino di Robert De Niro, che il 17 agosto compirà 80 anni. Un ghigno che ha attraversato le nostre anime, le ha tagliate come panetti di burro. Da quando camminava nelle "Mean Streets" di New York, in uno dei primi film del suo amico Martin Scorsese, da quando la attraversava con il taxi di "Taxi Driver", fino ad oggi. La tecnologia lo ha fatto ridiventare trentenne in "The Irishman" di Martin Scorsese, ma lui sembra non averne bisogno. Lo hanno fotografato, a bordo del suo splendido yacht, al largo di Panarea, la più chic delle isole Eolie, gioielli sparsi nel mare della Sicilia settentrionale. Abiti casual, cappellino con visiera, occhiali da vista. È andato a cenare all’hotel Raya, a Panarea. Un tranquillo turista americano: solo che quel turista ha segnato la storia del cinema, è entrato dentro le nostre menti. È stato Jake La Motta, ovvero "Toro scatenato", ha segnato un capolavoro come "C’era una volta in America", ha gridato "sei tutto chiacchiere e distintivo!" a Kevin Costner ne "Gli intoccabili". È stato gangster, poliziotto, psicopatico. Si è puntato la pistola alla testa nella scena della roulette russa del "Cacciatore" di Michael Cimino, ha intenerito Meryl Streep in "Innamorarsi". È stato ed è non un attore, ma "l’Attore", con la maiuscola. Il primo a cui pensi, quando pensi a quel mestiere. È stato ed è, soprattutto, Robert De Niro.

C’è da chiedersi: come festeggerà De Niro i suoi leggendari 80 anni? Con una tre giorni tutta dedicata a lui al Tribeca film festival di New York, il festival che De Niro ha fondato. Ci saranno le proiezioni di alcuni dei 140 film che ha interpretato, la ricostruzione di alcuni set celebri, performance musicali, incontri con alcuni dei suoi colleghi più celebri. E fra questi, c’è da scommetterci, non mancherà Martin Scorsese.