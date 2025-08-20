Via i tornelli dalla spiaggia: l’ultimatum della Regione Siciliana ai gestori dei lidi

Palermo, 20 agosto 2025 – Ultimatum della Regione Siciliana ai concessionari dei lidi: vanno rimossi entro dieci giorni tornelli o altre strutture rigide "che limitano o condizionano l'accesso alle aree di libero transito", pena la "decadenza della concessione demaniale marittima". In due note, a firma del dirigente del dipartimento Ambiente, Calogero Beringheli, si ribadisce che si devono "applicare le regole previste dalla circolare dell'assessore al Territorio e ambiente Giusi Savarino" dello scorso 13 agosto in cui appunto si ribadisce il "divieto di utilizzo di staccionate o altre strutture rigide sulla battigia o di tornelli e altri dispositivi". La prima delle due note è indirizzata a tutti i gestori balneari, l'altra in particolare alla società Italo-Belga, titolare dello stabilimento di Mondello (Palermo) oggetto, nei giorni scorsi, di ispezione da parte di Guardia di finanza e Guardia costiera.

"Nessuna staccionata o recinto che possa ostacolare o limitare l'accesso dei bagnanti alla battigia sarà più autorizzata e quelle esistenti andranno rimosse. I cittadini devono avere sempre la possibilità di accedere al mare liberamente e gratuitamente – dice il governatore Renato Schifani –. Il governo regionale ha messo in campo diversi atti per regolarizzare e mettere ordine sulla materia delle concessioni balneari anche con l'adozione dei Pudm, i piani di utilizzo del demanio marittimo, a cui gli enti locali dovranno adeguarsi in linea con le norme nazionali ed europee. In un anno sono stati redatti 93 piani, proprio grazie all'impulso dell'assessorato dell'Ambiente".

"Delimitazioni rigide e tornelli presenti devono essere rimossi, pena la decadenza della concessione – dice l’assessore regionale Giusi Savarino –. Sono permessi solo cime, dispositivi mobili e facilmente spostabili. Su questo vigileremo e faremo controlli attenti perché le regole vengano rispettate".

Il caso di Mondello

Il caso di Mondello era balzato agli onori della cronaca era balzato dopo una serie di dencunce da parte agli onori della cronaca dopo il blitz del deputato Ismaele La Vardera (ControCorrente) e Matteo Hallissey, presidente di +Europa e Radicali.

Ora, secondo la nota della Regione, la concessionaria Italo-Belga deve rimuovere, entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione dell'assessorato, le quattro installazioni per il controllo degli accessi pedonali ai varchi di ingresso dei lidi 'Valdesi', 'Sirenetta', 'Onde Beach' e 'Stabilimento e tutte le staccionate e le altre strutture rigide a delimitazione della battigia non autorizzate.