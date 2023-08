Tornano regole sul debito

"La clausola di salvaguardia del Patto di stabilità e crescita, che prevede – in caso di una grave recessione economica – una deviazione temporanea dai requisiti di bilancio, sarà disattivata alla fine del 2023". Lo dichiara una portavoce della Commissione Ue. La sospensione – che permette agli Stati di sforare il 3% di deficitPil e il 60% del debitoPil – era stata attivata nel marzo 2020 in risposta alla crisi Covid ed era stata prorogata nel 2022 per fronteggiare gli effetti della guerra in Ucraina. L’obiettivo è che dal 2024 sia operativo il Patto riformato che individua piani di rientro dal debito differenziati per Paese.