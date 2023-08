Torna l’incubo sui treni Gang all’assalto col machete Ragazzino pestato e rapinato

di Daniele De Salvo

Il terrore corre sui binari della Milano-Lecco. Quattro giovani stranieri hanno tenuto in ostaggio i passeggeri del locale della sera di Trenord. Uno brandiva un machete con cui ha cercato di ferire chiunque cercasse di ribellarsi. Hanno anche aggredito in branco – quattro contro uno – un ragazzino di 17 anni: lui per scappare alla loro furia si è rintanato e rinchiuso in bagno, ma loro lo hanno tirato a forza fuori dalla ritirata e lo hanno massacrato di botte fino a quando non si è deciso a consegnare il cellulare e il borsello con qualche spicciolo. L’intera scena è stata immortalata e registrata dalle telecamere di bordo. Le immagini – messe a disposizione degli inquirenti dagli addetti alla security di Trenord – mostrano i quattro che spintonano i viaggiatori e li minacciano fendendo l’aria con il machete non appena mettono piede sui vagoni, sfondano la porta della toilette, trascinano via l’adolescente e lo circondano. Due sono stati subito arrestati alla prima fermata, alla stazione ferroviaria di Olgiate Molgora.

Sono un 23enne del Togo e un centrafricano del Burkina Faso di 25 anni compiuti ieri in una cella del carcere a Pescarenico, dove sono entrambi detenuti. Hanno provato a nascondere e disfarsi del machete, ma la lama, lunga 43 centimetri, è stata trovata infilata tra due sedili. Gli altri due complici sono stati identificati e catturati successivamente: uno ha 19 anni, è anche lui del Togo ed è stato catturato sul lungomare di Riccione, l’altro ne ha 22 ed è della Costa d’Avorio. Il più giovane, poco dopo aver partecipato all’assalto in carrozza, ha pure accoltellato alla testa un coetaneo in centro a Lecco. Contro di loro sono state spiccate ordinanze di custodia cautelare in carcere. Sono accusati di rapina, lesioni gravi e interruzione di pubblico servizio, poiché il treno su cui hanno seminato violenza e panico è poi arrivato a destinazione con 3 ore di ritardo.

È successo tutto durante la serata del 6 luglio scorso, sul treno delle 22.06 da Lecco per Porta Garibaldi, ma a raccontare l’accaduto ci ha pensato ieri, una volta imprigionati tutti e quattro i responsabili, il procuratore capo di Lecco Ezio Domenico Basso, insieme ai vertici della polizia ferroviaria lombarda, della questura e dei carabinieri di Lecco. Poliziotti e carabinieri delle caserme di Merate, Brivio e Oggiono e della radiomobile di Lecco hanno infatti collaborato alle indagini. "Un episodio di inaudita e brutale violenza gratuita urbana, da parte di ragazzi stranieri che però sono del nostro territorio che cercano di spartirsi", spiega il procuratore capo, affiancato dal vicequestore di Lecco Sergio Vollono, dal funzionario della polfer regionale Marco Fazio e dal luogotenente Francesco Belvedere, comandante della radiomobile dei carabinieri di Lecco.

I treni e le stazioni della Lombardia sono spesso teatro di aggressioni e reati: furti, rapine e violenze contro pendolari e controllori sono quasi all’ordine del giorno; gli autori sono quasi sempre giovani, a volte giovanissimi. "Per tutelarsi consigliamo di viaggiare in gruppo, specie negli orari più critici – suggerisce il commissario capo Marco Fazio –. Se si è da soli invece è meglio accomodarsi vicino ad altre persone, oppure nella prima carrozza dove solitamente si trovano il macchinista e il capotreno che possono subito intervenire e fornire assistenza". "Grazie agli agenti della polizia di Lecco e della polfer e dei carabinieri per il consueto prezioso lavoro svolto – commentano gli assessori regionali Romano La Russa alla Sicurezza e Franco Lucente ai Trasporti –. L’auspicio è di non rivedere tra 15 giorni questi criminali in libertà, pronti a delinquere nuovamente. Il nostro obiettivo è garantire sempre maggior sicurezza sui treni e nelle stazioni".