Torna la violenza in Libia Scontri tra milizie rivali, oltre 50 morti a Tripoli

La Libia torna prepotentemente alla ribalta delle cronache con violenti scontri armati nella capitale Tripoli, insanguinata dai cadaveri di almeno 55 miliziani rimasti uccisi nei combattimenti. Ad accendere la miccia l’ennesimo confronto tra milizie rivali, le vere padrone del territorio, oltretutto schierate dalla stessa parte della barricata, quella dei sostenitori del governo di unità nazionale sotto egida Onu, guidato dal primo ministro Abdul Hamid Dbeibah. Mohamed Hamza, comandante della "Brigata 444", una delle formazioni schierate con l’esecutivo che garantiscono de facto la sicurezza in parti della capitale, è finito in manette all’aeroporto di Mitiga. L’area è sotto il controllo della potente Forza di deterrenza speciale, la "Rada". Ignote le ragioni di quello che la Brigata 444 ha considerato un vero e proprio affronto, dichiarando lo stato di emergenza e mobilitando la forza armata. Dopo oltre ventiquattro ore di scontri a fuoco, il bilancio ancora provvisorio è di 55 morti e 146 feriti. A far tornare la calma l’accordo raggiunto dopo lunghe ore di trattative tra le due milizie. L’intesa, che sarebbe stato mediata dal premier Dbeibah, ha portato alla liberazione del colonnello Hamza.