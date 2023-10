Torna il terrore a Bruxelles: "Non è come nel 2016. Ma la guerra è una miccia"

di Antonio

Del Prete

All’inferno e ritorno, sette anni dopo. Quando scoppiò la prima strana guerra, crepuscolare e vigliacca più delle altre, Annalisa Gadaleta era assessora del Comune di Molenbeek, a Bruxelles, epicentro della follia terroristica. Lì, nel 2016, gli epigoni di al-Baghdadi pianificavano gli attentati che sconvolsero l’Europa. Oggi Gadaleta, barese trapiantata in Belgio, è direttrice di un’associazione che si occupa di sociale. Continua a guardare la città da un osservatorio privilegiato.

Gadaleta, dopo sette anni, torna l’incubo terrorismo. Non è cambiato niente da allora?

"In realtà è cambiato molto. All’epoca c’era un clima di radicalizzazione diffusa dovuta alla guerra in Siria e all’influenza dell’Isis. Cellule organizzate che pianificavano attentati nell’ombra. Il terrorista che ha colpito lunedì, invece, sembra essere un cane sciolto".

Schaerbeek, residenza del terrorista che ha colpito ieri, non è dunque paragonabile a Molenbeek, dove vivevano i terroristi del 2016?

"A mio avviso no. Gli uomini che hanno colpito sette anni fa erano ‘immigrati’ di seconda o terza generazione, nati e cresciuti qui. Lassoued non è un brussellese. Ma non voglio negare il disagio che esiste in questi sobborghi".

A Schaerbeek e Molenbeek c’è un’alta percentuale di immigrati. Il modello di integrazione è da rivedere?

"A Bruxelles convivono 185 nazionalità, è la città più cosmopolita al mondo dopo Dubai. Ma l’integrazione è difficile: chi arriva dovrebbe imparare subito la lingua, conoscere il sistema sociale con cui avrà a che fare, invece questo percorso è complicato. Dopodiché, non tutti gli immigrati sono uguali".

A Molenbeek il 40% della popolazione è di fede islamica. È un problema nel problema?

"Non tutti hanno lo stesso approccio alla religione. Alcuni sono fanatici, ma la maggior parte ne fa una questione privata".

Allora perché in quei sobborghi il rischio di radicalizzazione è così alto?

"In realtà negli ultimi anni non c’è stato un allarme di questo tipo, neppure nelle carceri, dove lavoro con la mia associazione".

Cosa si è fatto in questi anni per affrontare il problema?

"Da un lato c’è stato il lavoro dell’intelligence, facilitato dal crollo dell’Isis. Dall’altro, si è investito in programmi per evitare la radicalizzazione dei detenuti e nei servizi per i giovani".

Geert Wilders, leader dell’estrema destra olandese, ha definito Molenbeek, "la Striscia di Gaza dell’Europa occidentale". Un paragone che oggi suona sinistro.

"Parole gravissime, dettate da un’idea discriminatoria degli abitanti di Gaza e Molenbeek".

La guerra tra Israele e Hamas rischia di essere il detonatore di un nuovo radicalismo. Ha percepito un clima diverso negli ultimi giorni?

"Sì. Avverto ostilità nei confronti dell’Unione europea e della sua doppia morale, per la quale i diritti sono sacri qui ma non in Palestina. Ora, il rischio di radicalizzazione, torno ad avvertirlo".

Pensa che il pericolo esista anche in altre città d’Europa e d’Italia?

"Sì, ormai le grandi città europee sono molto simili".