Torino, urla e bestemmie davanti alla playstation tutta notte: la madre accoltellata dalla vicina

Torino, 19 dicembre 2024 - Gioca alla playstation e bestemmia tutta la notte, e alla fine a farne le spese è stata la madre, accoltellata dalla vicina. Da Fortnite alla realtà il passo è stato corto in un condominio alla periferia di Torino, in zona Lucento.

Il fatto è accaduto la notte fra il 17 e il 18 dicembre, ma sembra non fosse la prima volta che l'entusiasmo del trentenne, senza lavoro, per il videogame avesse rotto il silenzio della notte.

Una vicina 60enne, forse dopo aver provato col classico cuscino sulla testa, ha deciso che era troppo, e quindi presa da una rabbia dettata dallo stress e dalla notte in bianco, si è presentata alla porta del gamer per chiedere il dovuto silenzio, ma con un coltello in mano.

La lite sul pianerottolo si è accesa subito tra il giovane e la 60enne armata, così la madre del giovane è intervenuta per separare i due e ha ricevuto un fendente. Fortunatamente le ferite non sono gravi, mentre la vicina è stata denunciata dagli agenti del commissariato Madonna di Campagna intervenuti sul posto.