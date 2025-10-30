Giovedì 30 Ottobre 2025
La madre di tutte le battaglie
David Allegranti
La madre di tutte le battaglie
Cronaca
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sinner ParigiBoccia SangiulianoSeparazione carriere giudiciSpalletti alla JuveMeteo Halloween
Acquista il giornale
CronacaTorino, Pro Pal tentano ingresso a Porta Susa con sassi e bottiglie
30 ott 2025
REDAZIONE CRONACA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Cronaca
  3. Torino, Pro Pal tentano ingresso a Porta Susa con sassi e bottiglie

Torino, Pro Pal tentano ingresso a Porta Susa con sassi e bottiglie

Ancora un serata di tensioni nel capoluogo piemontese. Corteo con lo striscione ‘Ancora bombe su Gaza. Nessuna tregua per voi’. Cariche di alleggerimento per impedire che gli attivisti raggiungessero i binari

La polizia schierata ha impedito ai manifestanti pro Palestina di entrare nella stazione di Porta Nuova

La polizia schierata ha impedito ai manifestanti pro Palestina di entrare nella stazione di Porta Nuova

Per approfondire:

Milano, 30 ottobre 2025 - Ancora una sera di tensioni a Torino dove attivisti pro Palestina sfilano per le vie del capoluogo piemontese dietro uno striscione che recita 'Ancora bombe su Gaza. Nessuna tregua per voi'. Il corteo, partito da piazza Castello, ha prima raggiunto la stazione ferroviaria di Porta Nuova, chiusa eccetto per un unico varco per permettere l'ingresso e l'uscita dei passeggeri, e presidiata dalle forze dell'ordine. Entrati attraverso l'ingresso di un supermercato che si affaccia sul piazzale della stazione, i manifestanti dopo aver sostato per un po' nell'atrio, senza raggiungere i binari, hanno poi proseguito diretti alla stazione di Porta Susa, anche questa chiusa per precauzione e presidiata dalle forze dell'ordine contro le quali i manifestanti, una volta entrati sfondando due porte, hanno lanciato bottiglie e sassi.

Approfondisci:

Pro-Pal agli Stati generali di FI. Scontri, due poliziotti feriti

Pro-Pal agli Stati generali di FI. Scontri, due poliziotti feriti

Le forze dell'ordine hanno, quindi, risposto con qualche carica di alleggerimento per disperderli ed impedire che raggiungessero i binari. La situazione è poi tornata alla calma.

I circa 200 attivisti, ripartiti in corteo dopo i momenti di tensione, hanno poi raggiunto piazza Arbarello, dove si è sciolta la manifestazione che era partita intorno alle 19 da piazza Castello.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata