Torino, Pro Pal tentano ingresso a Porta Susa con sassi e bottiglie

Milano, 30 ottobre 2025 - Ancora una sera di tensioni a Torino dove attivisti pro Palestina sfilano per le vie del capoluogo piemontese dietro uno striscione che recita 'Ancora bombe su Gaza. Nessuna tregua per voi'. Il corteo, partito da piazza Castello, ha prima raggiunto la stazione ferroviaria di Porta Nuova, chiusa eccetto per un unico varco per permettere l'ingresso e l'uscita dei passeggeri, e presidiata dalle forze dell'ordine. Entrati attraverso l'ingresso di un supermercato che si affaccia sul piazzale della stazione, i manifestanti dopo aver sostato per un po' nell'atrio, senza raggiungere i binari, hanno poi proseguito diretti alla stazione di Porta Susa, anche questa chiusa per precauzione e presidiata dalle forze dell'ordine contro le quali i manifestanti, una volta entrati sfondando due porte, hanno lanciato bottiglie e sassi.

Le forze dell'ordine hanno, quindi, risposto con qualche carica di alleggerimento per disperderli ed impedire che raggiungessero i binari. La situazione è poi tornata alla calma.

I circa 200 attivisti, ripartiti in corteo dopo i momenti di tensione, hanno poi raggiunto piazza Arbarello, dove si è sciolta la manifestazione che era partita intorno alle 19 da piazza Castello.